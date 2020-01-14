شركة إماراتية تستثمر 30 مليون دولار أميركي خلال العامين القادمين

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

كشفت مجموعة المكرم، المتخصصة في تطوير منتجات مواد البناء والسيارات وتحمل عملاتها التجارية "صنع في الإمارات" وتتخذ من الشارقة مقراً لها، النقاب عن خططها للتوسع في أسواق عالمية جديدة خلال العامين المقبلين، خصوصا في وسط إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية.

وبمناسبة الاحتفال بمرور 20عاماً من العمل والنجاحات التي حققتها المجموعة، قال المدير الإداري لمجموعة المكرم صفدار بدامي "لقد خصصنا ما يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي (نحو 110 مليون درهم لمواصلة خطط التوسع الاستراتيجي للمجموعة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية".

وتابع قائلاً: "هدفنا هو أن نكون أكبر مُصنّع في منطقة الشرق الأوسط، ونقدم قيمة مضافة تساهم في نمو قطاعي البناء والتشييد والسيارات من خلال منتجات فريدة ومبتكرة. وأضاف: "يعد التوسع في أسواق جديدة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتنمية محفظة صادراتنا"، مُشيراً؛ إلى أن المجموعة حققت خطوات فعالة ومتقدمة لإنشاء مصانع في كلاٍ من مصر، إندونيسيا وباكستان لتمكينها من استدامة أعمالها عالمياً".

وقال بدامي "بالنسبة لنا، كان عام 2019 علامة فارقة حيث احتفلنا بمرور 20 عاماً على تواجدنا بالإمارات. وكأحد الكيانات الصناعية المحلية بالدولة، نحن فخورون أن نكون جزءاً من هذا الاقتصاد المتنامي". مضيفاً: "أنه على مدار الــــــــ 20 عاماً الماضية كانت المجموعة متخصصة في تقديم منتجات وتقنيات مبتكرة داخل الأسوق المحلية والعالمية".

وتقوم المجموعة حالياً بتوفر منتجاتها داخل السوق الإماراتي، بالإضافة لتصديرها إلى أكثر من 34 دولة حول العالم، حيث حققت المجموعة معدلات نمو رقمي مزدوجة ثابتة منذ عام 2006.

وقال بدامي: "تمتلك المجموعة حالياً وحدات تصنيع بمواقع استراتيجية في كلاً من الشارقة وأم القيوين، بالإضافة إلى وحدة تصنيع في باكستان، وتهدف الخطط التوسعية إلى تعزيز وحدات التصنيع في الأسواق الجديدة.

كما أوضح: "لقد استثمرت المجموعة ما يزيد عن 40 مليون دولار أمريكي لبناء مصانعها بالإمارات في كلاٍ من الشارقة وأم القيوين. وقال بدامي "نحن فخورون بتقديم منتجاتنا في الأسواق الخارجية التي تحمل علامة "صنع في الإمارات"، حيث تحقق ذلك بسواعد كوادرها البشرية المؤهلة والمدربة".

وقال: "أُنشئ أول مصنع عام 1999 في الشارقة على مساحة 12،000 متر مربع. بعد ذلك، تم افتتاح المصنع الثاني في عام 2014 في أم القيوين على مساحة 5،500 متر مربع. وأضاف بدامي: "استحدثت المجموعة المعدات والآلات التكنولوجية الحديثة من دول أوروبا وآسيا، وهو ما تطلب فحصً دوري صارم للجودة في كل مرحلة من مراحل التصنيع.

وقال: "تعمل المجموعة حالياً على التوسع محلياً من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة والاستثمار في نُظم التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي.وأضاف بدامي:" ساهمت منتجات المواد الكيميائية لقطاع البناء في ضخ الأموال للمجموعة بشكلٍ رئيسي، حيث شهدت نمواً سريعاً في أسواق الإمارات ودول الخليج".