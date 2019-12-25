بالفيديو: «اتصالات» تستهدف رفع التوطين إلى 50% خلال عامين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت مجموعة اتصالات أنها تستهدف رفع نسبة التوطين في المجموعة إلى 50% خلال العامين المقبلين، مؤكدة أنه من غير المطروح الاستغناء عن أي موظف مواطن في المجموعة أو تخفيض عددهم نتيجة التطورت التكنولوجية المتسارعة واستخدام التقنيات الذكية.

وأفادت «اتصالات»، بأن 82 مواطناً انضموا إلى المجموعة خلال عامي 2018 و2019، موضحة أن نسبة المواطنين في الدرجات القيادية العليا بالمجموعة بلغت 74%.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة اتصالات، يونس عبدالعزيز النمر، إن «اتصالات» تستهدف رفع نسبة التوطين في المجموعة إلى 50% خلال العامين المقبلين.

وأكد النمر في تصريحات صحافية، أمس، أنه من غير المطروح إطلاقاً الاستغناء عن أي موظف مواطن في «اتصالات» أو تخفيض عدد المواطنين في المجموعة نتيجة التطورت التكنولوجية المتسارعة واستخدام التقنيات الذكية.

وقال إن المجموعة تعمل على تأهيل المواطنين للعمل في الوظائف التي تتطلب التعامل مع آخر التكنولوجيات الجديدة أو نقلهم الى وظائف أخرى داخل المجموعة حال رغبتهم في ذلك.

وأضاف النمر أن 82 مواطناً انضموا إلى مجموعة «اتصالات» خلال عامي 2018 و2019، مشيراً إلى أن معدلات التوطين في «اتصالات» تعد من أعلى النسب في القطاع التجاري في الدولة.

وأوضح النمر أن نسبة التوطين في «اتصالات» بلغت 48% حتى منتصف العام الجاري، كما بلغت نسبة المواطنين في الدرجات القيادية العليا 74%، فيما بلغت 50% في الدرجات القيادية المتوسطة، بينما يعمل 902 إماراتي في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 53% من إجمالي العاملين في القطاع في اتصالات، في حين يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال 757 مواطناً.

ولفت إلى أن عدداً من المواطنين يشغلون مناصب قيادية عليا في الشركات التابعة لمجموعة «اتصالات» في الدول التي تخدمها، مؤكداً أن «اتصالات» تعمل على تشجيع المرأة، لاسيما المرأة الإماراتية، وعملت على تطوير مهاراتها حتى باتت نسبة المواطنات العاملات في المجموعة نحو 73% من إجمالي عدد الموظفات في «اتصالات» بعدد يقارب 733 مواطنة.

وأفاد النمر، بأنه يوجد حالياً خمسة مراكز لخدمة عملاء «اتصالات» داخل الدولة، مبيناً أن المركز الرئيس يوجد في إمارة عجمان، فضلاً عن أربعة مراكز أخرى في أبوظبي والعين والفجيرة ورأس الخيمة.

وكشف أن أي مواطن يتصل بمراكز خدمة عملاء «اتصالات» يتم الرد عليه من المراكز الموجودة داخل الدولة فقط، وليس من خلال المراكز الموجودة خارج الدولة.

• المواطنون المتصلون بمراكز خدمة عملاء «اتصالات» يتم الرد عليهم من المراكز الموجودة داخل الدولة.