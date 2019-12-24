الشركة المطورة لـ «توتوك» تؤكد أن التطبيق مجهز بأعلى معايير الحماية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الشركة المطورة للتطبيق المجاني للاتصال الصوتي والمرئي «توتوك» totok، أن التطبيق مجهز بأعلى المعايير الأمنية العالمية، لحماية بيانات المستخدمين بشكل صارم.

وأوضحت الشركة، في رسالة إلى مستخدمي التطبيق أمس، أن «توتوك» يطبق إطاراً متكاملاً للخصوصية، يتماشى بشكل كامل مع المتطلبات القانونية المحلية والدولية، لحماية المستخدمين في جميع الأوقات.

وأضافت أن بعض المستخدمين الجدد للتطبيق أبلغوها بأنهم غير قادرين على تنزيل التطبيق من متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي» للتطبيقات، مبينة أن التطبيق بات غير متوافر على المتجرين حالياً نتيجة لأسباب تقنية وفنية، بينما سيظل مستخدمو التطبيق الحاليون قادرين على تشغيل الخدمة من دون أي عوائق.

وأفادت الشركة بأنها تحاول، حالياً، معالجة المشكلة مع شركتي «غوغل» و«أبل»، مشيرة إلى أن التطبيق نجح في الربط بين عشرات الملايين من المستخدمين في مئات الدول، خلال أشهر قليلة.

وكشفت الشركة أنها تعمل على تطوير «توتوك» ودعمه بسمات ومواصفات جديدة في المستقبل القريب، بناء على طلب المستخدمين، موضحة أن تلك المواصفات تتضمن نظم المدفوعات والأخبار والتجارة والترفيه.

يشار إلى أن التطبيق لايزال يعمل حتى مساء أمس، بكفاءة، على جميع الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

وكان مشتركون في «توتوك» قالوا، لـ«الإمارات اليوم» أول من أمس، إنهم فوجئوا بحذف التطبيق من «آب ستور»، رغم استمرار قدرة المشتركين الحاليين على الاتصال عبر التطبيق، إلا أنه لا يمكن تحميله واستخدامه مستقبلاً من جانب المزيد من المستخدمين، ما أثار مخاوفهم، لاسيما أن «توتوك» يعد التطبيق المجاني الوحيد للاتصال الصوتي والمرئي، الذي يعمل بكفاءة، ويتميز بوضوح الصوت والصورة.