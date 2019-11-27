بالفيديو: 8 نصائح ذهبية للتسوق خلال فعاليات الجمعة البيضاء

المصدر: سامح عوض الله - دبي

توقع خبراء أن تنتعش مبيعات التجزئة في الإمارات خلال تخفيضات الجمعة البيضاء يوم 29 نوفمبر الجاري، مؤكدين أن حدة المنافسة بين العلامات التجارية تزداد مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، لافتين إلى أن متاجر الإنترنت تستعد لمواكبة هذه الطفرة في المبيعات من خلال عروض الأسعار خصوصا في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وقالت شركة كريتيو المتخصصة في مجال تسويق التجارة الإلكترونية، إن المتسوقين سيقومون بالحصول على احتياجاتهم من أكثر من منصة تجزئة واحدة، لذلك، يتعين على العلامات التجارية في المنطقة زيادة إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، عبر حملات تعزز زخم ظهورها على مواقع شركاء التجزئة الرئيسيين في وقت مبكر.

إلى ذلك أفاد خبراء بأفضل 8 نصائح للتسوق خلال فعاليات الجمعة البيضاء:

1- تحديد الاحتياجات وحصر أنواع السلع التي تنوي شرائها.

2- البحث لدى العديد من المواقع وإجراء مقارنة بين الأسعار والعروض.

3- التسوق في المراكز التجارية أيضا وليس عبر الإنترنت فقط.

5- البحث عن العروض الخاصة ومحاولة الحصول على أفضل عرض.

6 - لا تنسى الحصول على الضمانات والاحتفاظ بفواتير الشراء.

7- عدم الانخداع بالإعلانات الترويجية والسؤال عن تفاصيل العروض.

8- شراء المنتجات فور الحصول على العرض الملائم وعدم الانتظار لنهاية اليوم.

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