«ديبولد» تطرح أجهزة صراف آلي ذكية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أطلقت شركة «ديبولد نيكسدورف» العالمية، المتخصصة في تمكين التجارة المتصلة بالإنترنت، ضمن قطاعَي البنوك والتجزئة، أجهزة صراف آلي ذكية، توفر خيارات جديدة للمتسوقين، ويمكنها الاتصال بالأجهزة المحمولة.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر صحافي، عُقد على هامش إطلاق الأجهزة الجديدة، أنه جرى تصميم الأجهزة خصيصاً لمواكبة احتياجات قطاع الخدمات المالية دائم التحوّل والتطور في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن حلولها تناسب دولة الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط، بعد نجاحها في تقديم هذه الحلول إلى 18 مؤسسة مالية في 13 دولة.

وقال المدير الإداري لشركة «ديبولد نيكسدورف» لمنطقة الشرق الأوسط، حبيب حنا، إن «تجربة المتعاملين تمثل جوهر الأجهزة الجديدة التي تواكب التقنيات سريعة التغير في القطاعين المصرفي والمالي، فضلاً عن دورها في تعزيز المزايا التنافسية وتحقيق النجاح للشركات».

وأوضحت الشركة أن الأجهزة الجديدة توفر اتصالاً آمناً وسلساً عبر الاستفادة من تقنيات «إنترنت الأشياء» والبيانات الضخمة، ومفاهيم تعلم الآلة، لضمان مستويات محسّنة من التوافر والأداء، مبينة أنه يمكنها الاتصال بالأجهزة المحمولة، وإجراء ترقيات معيارية لتوفير المزيد من المزايا الرقمية، مثل «التواصل قصير المدى» والقياسات البيومترية، ما يعزز تميّز هذه الحلول عن بقية المنافسين.

وتشير بيانات الشركة إلى أن أجهزة الصراف الآلي ستبقى قناة مصرفية حيوية في المستقبل المنظور، حيث شهد العام الماضي إجراء 96 مليار عملية سحب نقدي بقيمة 13 تريليون دولار باستخدام أجهزة الصراف الآلي.