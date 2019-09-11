اقتصادية دبي تصدر 10.6 آلاف عقد تأسيس إلكتروني خلال 8 أشهر

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي بأنها أصدرت 10.6 آلاف عقد تأسيس إلكتروني لشركات، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، إضافة إلى إصدار 141 رخصة، من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية إلى الرقم (6969).

وأشارت بيانات لاقتصادية دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن الأنشطة المهنية تصدرت عقود التأسيس وملاحقها، التي تم تصديقها منذ يناير 2019 وحتى نهاية أغسطس، حيث استحوذت على 58% من إجمالي العقود.

عقود التأسيس

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لاقتصادية دبي إصدار وتصديق 10 آلاف و640 عقد تأسيس شركات إلكترونياً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، فضلاً عن إصدار 4105 ملاحق عقد تأسيس، إلى جانب إصدار 141 رخصة من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية للرقم (6969)، دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي، أو مراكز الخدمة المعتمدة.

وأفادت اقتصادية دبي بأن معاملات إصدار عقود التأسيس للرخص التجارية، وجميع التعديلات عليها، تأتي تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن 78% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق عقود التأسيس إلى 54%.

النشاط

وبين تقرير صادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن عقود التأسيس وملاحقها، التي تم تصديقها منذ يناير 2019 وحتى نهاية أغسطس تنوعت حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58% (6169 عقداً)، تلتها التجارية بنسبة 40% (4291 عقداً)، ثم السياحية والصناعية بنسبة تبلغ نحو 2% (180 عقداً).

وأشار التقرير إلى أن «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص، حيث وصل عددها إلى (8757 عقداً)، تبعتها عقود وكيل الخدمات لشركات الأعمال المدنية (4072 عقداً)، ثم عقود وكيل الخدمات للمؤسسات الفردية، وعقود تأسيس شركات الشخص الواحد.

وأظهرت نتائج التقرير، أيضاً، أنه تم إصدار وتصديق 1542 عقد تأسيس إلكترونياً، أي ما نسبته 92% من إجمالي عقود التأسيس، علاوة على 496 ملحق عقود تأسيس إلكترونياً بنسة 60% من إجمالي ملاحق عقود التأسيس خلال أغسطس الماضي فقط.

تسهيل الأعمال

وذكر التقرير أن تلك الأرقام تؤكد استراتيجية اقتصادية دبي، الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، إضافة إلى توسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

ولفت إلى أنه بإمكان أصحاب الأعمال والشركات، في إمارة دبي، تصديق عقود التأسيس وجميع الملاحق التابعة لها إلكترونياً لدى اقتصادية دبي وجميع مراكز الخدمة المعتمدة، وذلك لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وعقود وكيل الخدمات، من خلال زيارة اقتصادية دبي، أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية إلى الرقم (6969)، دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

زيارة واحدة

وأفاد التقرير بأنه يمكن الحصول على الموافقة المبدئية، وحجز الاسم التجاري وعقد التأسيس إلكترونياً، وإصدار الرخصة التجارية في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني لإصدار عقود التأسيس وملاحقها.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

الاستثمار في التقنيات الحديثة

أكدت اقتصادية دبي أن الإمارة تستثمر، دائماً، بالتقنيات الحديثة وتطبيقاتها، لمنح سكانها أسلوب حياة يجعلها المدينة الأسعد عالمياً، ولتحقيق تجربة معيشية غير مسبوقة.

وذكرت اقتصادية دبي أنها تضع آلية واضحة مرتكزة على الجودة والتميز على الصعدة كافة، والتي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأشارت إلى أن التطور والتحول الذكي في الخدمات الحكومية سينعكسان بشكل إيجابي على أفراد المجتمع، ما يسهم وبشكل فعال في دفع عجلة التطور، ومواكبة آخر المستجدات في العالم الرقمي.

1542

عقد تأسيس إلكترونياً،

تم إصدارها وتصديقها

الشهر الماضي.