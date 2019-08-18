14.73 ألف رخصة تجارية جديدة في دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، إصدار 14 ألفاً و737 رخصة تجارية جديدة، خلال النصف الأول من عام 2019، الأمر الذي يؤكد استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة على استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان، أمس، أن الرخص الجديدة امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاءت في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 52% (7648 رخصة)، والمهنية بنسبة 45% (6722 رخصة)، والسياحية بنسبة 2% (262 رخصة)، والصناعية بنسبة 1% (105 رُخص).

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، على استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز.

وأوضح التقرير أن عملية حجز الأسماء التجارية بلغت 22 ألفاً و456 عملية، خلال النصف الأول من 2019، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 17 ألفاً و798 إجراء، ووصل إجمالي تعديل رخصة تجارية إلى 16 ألفاً و84 إجراء.

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 73 ألفاً و404 معاملات خلال النصف الأول، ضمت 34 ألفاً و250 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 47% من إجمالي المعاملات.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة دون موقع للسنة الأولى، وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها، 1149 رخصة.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة، خلال النصف الأول من 2019، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 7584 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 7135 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 18 رخصة تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى (1747 رخصة)، تلتها القرهود (1284 رخصة)، بورسعيد (986 رخصة)، الفهيدي (908 رُخص)، ثم البرشاء الأولى، والمركز التجاري الأول، والمرر، والخبيصي، ونايف، وعود ميثاء.

ومن حيث الأشكال القانونية للرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال النصف الأول، تصدرت 7392 رخصة كشركات ذات مسؤولية محدودة، تلتها 3883 مؤسسة فردية، ثم 2686 مؤسسة أعمال مدنية.

وذكر التقرير أن رجال الأعمال الجدد يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في إمارة دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12%.

وعلى صعيد متصل، أظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات، خلال النصف الأول من 2019، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها بنغلاديش في المرتبة الثانية، ثم باكستان في المرتبة الثالثة، ثم جمهورية مصر العربية، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والصين، والفلبين، وفي المرتبة العاشرة السودان.