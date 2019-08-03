بالفيديو.. التشغيل التجريبي لـ «محفظة الإمارات الرقمية» بداية 2020

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

«مدفوعات بلا كاش بحلول 2021»، شعار ترفعه دولة الإمارات في تحولها الذكي نحو الخدمات المالية الرقمية من خلال محفظة الإمارات الرقمية، بعيداً عن النقود التقليدية التي ابتعد عنها سكان الإمارات إلى حد كبير، مفضلين الدفع بالبطاقات أو عبر الهواتف.

وتمهد محفظة الإمارات الرقمية، التي من المتوقع تشغيلها تجريبياً بداية العام المقبل، الطريق للتعاملات المالية غير النقدية من الصرف والحوالات وادخار المال لجميع المقيمين والعاملين في دولة الإمارات، حيث تجمع المحفظة من الخبرات وأفضل الممارسات من مجموعة كبيرة من أنظمة الدفع العالمية، وتقدم حلاً مميزاً يتفق مع احتياجات وبيئة دولة الإمارات المحلية.

وتم تطوير محفظة الإمارات الرقمية خلال الأربعة أعوام الماضية تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات، الذي عمد إلى إنشاء لجنة خاصة تتألف من أعضائه من المصارف، بهدف المساهمة بالأفكار والاقتراحات التي من شأنها إيجاد الحلول المثلى لبيئة الإمارات. كما لعب المصرف المركزي دوراً أساسياً في توفير النصح والإرشاد في كيفية إنشاء المنصة، وعملها لتتفق مع أعلى المعايير التشريعية.