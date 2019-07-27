بالفيديو: لمن تمنح البنوك قروضها؟

المصدر: شريف اليماني - دبي

ارتفع حجم الائتمان المحلي (القروض التي منحتها البنوك في الإمارات) في عام 2018 بقيمة 56 مليار درهم، مسجلا معدل نمو بلغ 3.9%. وترجع الزيادة في القروض إلى الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الأجنبي، وفقا لبيانات المصرف المركزي.

وواصلت الشركات التابعة للحكومة، العمل على تخفيض مديونياتها خلال نفس الفترة. وفي الوقت ذاته، زاد الائتمان المقدم إلى الحكومة في عام 2018، كما نما الائتمان الممنوح لغير المقيمين بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير له، أن القطاع العقاري استحوذ على 24% من إجمالي القروض الممنوحة للكيانات الكبرى، فيما استحوذ قطاع الخدمات على 17%، وقطاع التجارة على 15%.