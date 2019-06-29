4.6 مليارات درهم مبيعات متوقعة لسوق تأجير السيارات بالإمارات 2023

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

توقعت دراسة لاقتصادية دبي أن يصل إجمالي مبيعات تأجير السيارات في الإمارات إلى 4.6 مليارات درهم بحلول عام 2023، كما توقعت أن تنمو هذه المبيعات بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 3.8% بين 2018 و2023.

وأشارت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن مبيعات سوق تأجير السيارات في الإمارات حققت نمواً لافتاً خلال العام الماضي، حيث سجلت 3.8 مليارات درهم، بنمو 5.1% مقارنة بالعام السابق.

وأكد مسؤولان في شركات تأجير سيارات أن مبيعات سوق تأجير السيارات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 40%، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، متوقعين استمرار نمو الأسواق خلال العامين الجاري والمقبل، بدعم من معرض «إكسبو 2020».

تأجير السيارات

وتفصيلاً، أكدت دراسة حديثة لاقتصادية دبي، أنه على مدى الأعوام القليلة الماضية، حققت سوق تأجير السيارات في الإمارات نمواً ملموساً، بسبب العدد الكبير من المقيمين الأجانب، وتنامي عدد السياح القادمين، وقوانين تأمين السيارات التي تقضي بوجود سيارة بديلة. وأشارت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن هذه السوق تتمتع بتنافسية كبيرة، ما أدى إلى تراجع أسعار استئجار السيارات، لافتة إلى أنه يتوجب على الشركات التركيز على تحسين تجربة العملاء والابتكار لأجل حفاظها على ميزاتها التنافسية.

وبلغت قيمة مبيعات سوق تأجير السيارات في الإمارات أعلى مستوياتها في عام 2018، حيث بلغت 3.8 مليارات درهم، بنسبة نمو قدرها 5.1% مقارنة بالعام السابق. وسجلت السوق نمواً بمعدل سنوي تراكمي قدره 8.9% بين عامي 2013 و2018.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع السياحة في الدولة شهد نمواً قوياً في الأعوام القليلة الماضية، ما أسهم بصورة إيجابية في نمو فئة تأجير السيارات، حيث يفضل عدد من المقيمين في الإمارات استئجار سيارة عوضاً عن شراء سيارة جديدة، ونتيجة لذلك يتوقع قيام شركات تأجير السيارات بزيادة أسطولها من المركبات.

امتلاك السيارات

ونوهت بأنه رغم النسبة المرتفعة لامتلاك السيارات في الإمارات، إلا أن السياحة من أجل الأعمال أو الترفيه تعتبر محركاً لسوق تأجير السيارات، إذ إنه تحديداً في 2018، حققت فئة تأجير السيارات من أجل الأعمال الحصة الأكبر، حيث بلغت 64%، تليها فئة التأجير من أجل الترفيه 31%، والسيارات البديلة من شركات التأمين 5%.

وكشفت عن أن حجم أسطول السيارات لدى شركات تأجير السيارات في الإمارات زاد من 87 ألف سيارة في 2013 إلى 104 آلاف و100 سيارة في 2018، وذلك بنسبة نمو قدرها 19.6%، مشيرة إلى أن هذه السوق تتميز بالتنافسية العالية، ويوجد بها الكثير من شركات تأجير السيارات العالمية. وتعتبر هذه الشركات العالمية رائدة في الإمارات، بسبب امتلاكها أسطولاً كبيراً من السيارات، وعلاقاتها طويلة الأمد مع عملاء من المؤسسات.

وبحسب تقرير «يورومونيتر»، فإن إجمالي مبيعات استئجار السيارات عبر الإنترنت في الإمارات بلغ 1.2 مليار درهم في 2018، وذلك بنسبة نمو قدرها 8.1% مقارنة بعام 2017، إضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة قيمة مبيعات استئجار السيارات عبر الإنترنت من 22% في 2013 إلى 32% في 2018.

وحققت مبيعات إيجار السيارات المباشرة نسبة نمو سنوي تراكمي قدره نحو 6%، لكن في المقابل سجلت المبيعات عبر الإنترنت معدل نمو سنوياً تراكمياً بنحو 17.5% بين 2013 و2018.

توقعات السوق

ووفقاً لخبراء في المجال، سيستمر نمو الطلب على تأجير السيارات في الإمارات، بسبب التوقعات الاقتصادية الإيجابية واستقرار النمو الاقتصادي، خصوصاً بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة، إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يحفز معرض «إكسبو 2020» على نمو سوق تأجير السيارات في الدولة.

كما تشير توقعات «يورومونيتر» إلى أن إجمالي مبيعات تأجير السيارات في الإمارات قد يصل إلى 4.6 مليارات درهم بحلول عام 2023، ويتوقع أن تنمو هذه المبيعات بمعدل سنوي تراكمي قدره نحو 3.8% بين 2018 و2023.

وعلى الرغم من أن مبيعات تأجير السيارات خارج نطاق التعامل بالإنترنت، ستحافظ على ريادتها، إلا أن نمو المبيعات عبر الإنترنت سيكون أعلى خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وستسجل المبيعات خارج نطاق الإنترنت وعبر الإنترنت نمواً بمعدل سنوي تراكمي يبلغ نحو 0.9% و9.2% على التوالي في الفترة من 2018 إلى 2023.

أداء السوق

إلى ذلك، قال المسؤول في شركة «آر بي إم»، محمد المرزوقي، إن «أداء السوق خلال الربع الأول من العام الجاري كان ممتازاً بالمقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وأنه شهد نمواً لافتاً يقدر بنحو 40% في حجم المبيعات».

وقال المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» إن «سوق تأجير السيارات أصبحت أكثر انضباطاً مع استمرار الشركات الجادة المنضبطة التي تعمل وفق معايير عالية تتناسب مع السوق المحلية في دبي»، مشيراً إلى أن بعض المكاتب كانت تمارس سياسة حرق الأسعار، وهو ما كان يسبب مشكلات في السوق، لكن السوق الآن أكثر انضباطاً وتنظيماً.

وأشار إلى أنه يتوقع موسماً جيداً خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الربع الثالث قد يشهد تراجعاً طفيفاً للنشاط مع موسم الصيف والإجازات الصيفية، لكنه سيستعيد نشاطه مع بداية الربع الأخير من العام الجاري، وخلال العام المقبل، مدعوماً بتنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتابع أن شركته مستمرة في عملية شراء السيارات الفارهة التي تشهد طلباً عالياً، إذ سجل مشتريات تقدر بنحو 10 ملايين درهم منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى أن الطلب على تأجير السيارات في الإمارات سيستمر في النمو، بسبب التوقعات الاقتصادية الإيجابية واستقرار النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال المسؤول في شركة «دبي رينتال كار»، شاكر العدوي، إن «المبيعات حققت نمواً لافتاً خلال الربع الأول بنمو نحو 40% عن الربع الرابع من العام الماضي»، متوقعاً أن يستمر النمو في المبيعات خلال العام الجاري، خصوصاً بعد انتهاء فترة الصيف، وبدء الأحداث والفعاليات والطقس الجيد للسياح في دبي.

قطاع تنافسي

قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «قطاع تأجير السيارات في دبي، يعد من أكثر القطاعات حيوية وتنافسية، واقتصادية دبي تعمل عن قرب مع الشركات لإيجاد حلول ودية لشكاوى المستهلكين في حالة حدوث نزاع بين الشركة والمستهلك»، مؤكداً أن معظم الشكاوى التي ترد لإدارة حماية المستهلك يتعلق بالتأخر في رد مبالغ الضمان المالي، ويتم التعامل مع هذه الشكوى فور ورودها، وإيجاد حلول لها خلال أربعة أيام عمل.

ودعا الزعابي المستهلكين إلى ضرورة التواصل مع اقتصادية دبي من خلال مركز الاتصال 600545555، وذلك في حال تقديم الشكاوى أو طرح الاستفسارات، وبإمكان المستهلكين كذلك تسجيل أي شكاوى أو ملاحظات عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر في متجري «أبل» و«غوغل»، وسيعمل القطاع على دراسة وحل تلك الشكاوى والملاحظات.