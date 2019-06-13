إيميكول : تسوية مشكلة التكييف في مشروع "موتور سيتي"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت "إيميكول" التابعة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"، والمزود الاستراتيجي لخدمات المرافق وتبريد المناطق في دبي، عن التوصل إلى تسوية مع شركة الاتحاد العقارية بخصوص عدم إنتظام خدمات التكييف في المرافق العامة لمشروع " موتور سيتي " التابع للاتحاد العقارية.

وخلال اجتماع شارك به كل من المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومحمد خليفة بن حماد مدير التنظيم العقاري في المؤسسة، والدكتور أديب مبدّر الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول"، وثاني الفلاسي المدير القانوني لإيميكول، وأحمد خوري الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية، تم التوصل إلى اتفاق تلتزم شركة الاتحاد العقارية من خلاله بجدولة الدفعات المستحقة لصالح شركة "إيميكول"، وأن يتم إعادة خدمة التكييف إلى المرافق العامة و مباني الترفيه و الصالات الرياضية في هذا المشروع بشكل فوري ومباشر.



ومن جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة: "إننا في دائرة الأراضي والاملاك، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، نحرص على ترسيخ بيئة عقارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تعزيز جاذبية سوقنا العقاري، من خلال تضافر جهود الجميع من المطورين والمستثمرين والجهات المزودة للخدمات، وبدعم وإشراف المؤسسات الحكومية لترجمة رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جعل دبي الخيار الأول للاستثمار والعمل والإقامة. ومن جهة أخرى، فإننا لا نألو أي جهد ممكن لحفز الجميع على التعاون والتنسيق وتقريب وجهات النظر لتحقيق هذه الأهداف، حيث كانت استجابتنا سريعة لمعالجة هذا الظرف الطارئ بين "إيميكول" والاتحاد العقارية".

أكّد المجتمعون أنّ موتورسيتي تحتاج إلى جهود جميع الأطراف لتبقى في المراكز الأولى لأحسن المجمعات في دبي.

يشار إلى أن "إيميكول" توفر حالياً خدمات تبريد المناطق لأكثر من 21 ألف عميل في الإمارات العربية المتحدة، كما تعتمد على البنية التحتية الأكثر كفاءة والأعلى جودة. وإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة باستمرار على ترسيخ علاقاتها مع شركائها من كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وتواصل تطوير عملياتها التشغيلية بما يتوافق مع أحدث معايير المعمول بها عالميًا في مجال تبريد المناطق.