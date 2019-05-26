«مرجان العقارية» و«بارسيلو الفندقية» توقعان اتفاقية لإدارة فندق في جزيرة المرجان

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «بارسيلو» الفندقية الإسبانية، التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، عن توقيع اتفاقية مع شركة «مرجان» العقارية، المطور لعقارات الملكية الحرة في رأس الخيمة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «بارسيلو» إدارة عمليات فندق ومنتجع من فئة خمس نجوم، والذي سيفتتح أبوابه في الربع الثالث من عام 2021. ويقع الفندق الذي يضم 500 غرفة، في جزيرة «المرجان»، ليكون الفندق والمنتجع السابع تحت مظلة العلامة في دولة الإمارات.

وستتولى «بارسيلو» إدارة عمليات الفندق والمنتجع، والإشراف على مراحل تطويره بموجب اتفاقية إدارة حملت توقيع الرئيس التنفيذي لشركة مرجان العقارية، عبدالله العبدولي، والرئيس التنفيذي لشؤون التطوير لدى مجموعة «بارسيلو» الفندقية، جايمي بوكسو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان» العقارية، عبدالله العبدولي، إن توقيع اتفاقية إدارة الفندق والمنتجع الجديد خطوة مهمة في مسيرة تطور جزيرة المرجان، وتعزيز مساهماتها في قطاع الضيافة والترفيه في رأس الخيمة، مؤكداً افتتاح الفندق والمنتجع خلال الربع الثالث من عام 2021، والإعلان عن اسمه في المستقبل القريب.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بارسيلو» الفندقية، راؤول جونزاليس: «يسرنا أن نعزز حضورنا في المنطقة عبر توقيع اتفاقية إدارة مع شركة (مرجان) في إطار شراكة تمثّل مشروعنا السابع في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن جزيرة المرجان وجهة متميزة ذات شعبية متنامية في قطاع الترفيه الفاخر والفنادق من فئة خمس نجوم، وسيشكل الفندق والمنتجع الجديد إضافة مثالية لمحفظة المجموعة من الفنادق المنتشرة في المنطقة وحول العالم.