مليونا درهم صافي أرباح «أملاك» خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أملاك للتمويل، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلة صافي أرباح بلغ مليوني درهم، مقابل سبعة ملايين درهم، حققتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت «أملاك» في بيان، بأن إجمالي الإيرادات المتضمن أرباح القيمة العادلة غير المحققة المرتبطة بعقارات استثمارية، وصل إلى 122 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019 بزيادة قدرها 24%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وارتفعت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية بنسبة 2% لتصل إلى 43 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ42 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 3% إلى 29 مليون درهم.

وسجلت «أملاك» خلال الربع الأول من عام 2019، مخصصات بقيمة 44 مليون درهم متعلقة بأصول التمويل الإسلامي، مقارنة بمخصصات بقيمة مليوني درهم للفترة نفسها من عام 2018.

وسجّلت الشركة تكاليف إطفاء بقيمة 26 مليون درهم بانخفاض نسبته 24%، مقارنة بـ34 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حافظت الأصول على قيمتها عند ستة مليارات درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتاً عند خمسة مليارات درهم كما في نهاية عام 2018.

إلى ذلك، ذكرت «أملاك» أنها تواصل إعادة التفاوض مع مموليها على شروط التمويل للسماح بمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية، وزيادة قيمة حقوق المساهمين، مشيرة إلى أن عملية إعادة التفاوض لاتزال قائمة في الوقت الراهن، فيما من المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الثاني من العام الجاري، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الممولين والسلطات المعنية.

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مليارات درهم إجمالي أصول «أملاك».