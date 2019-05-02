100 ألف موظف يعملون في «دبي الدولي» لإسعاد المسافرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة مطارات دبي، بأن جناحها في معرض سوق السفر العربي، استقطب اهتمام الخبراء والمهتمين بسوق السفر والسياحة العالمية، بهدف التعرف إلى عملية التحول التي يشهدها مفهوم السفر عبر مطار دبي الدولي، بفضل الخيارات الجديدة التي تتم إضافتها إلى قائمة الخدمات التي يقدمها المطار لنحو 90 مليون مسافر من المتوقع أن يستخدموا المطار خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف موظف يعملون في مطار دبي حالياً لإسعاد المسافرين.

وقالت نائب الرئيس لشؤون التسويق والاتصال المؤسسي في «مطارات دبي»، أنيتا مهرا، إن «المعرض أتاح لنا الفرصة لأن نتفاعل مع الزوّار، وأن نسلط الضوء على علامتنا التجارية الجديدة»، لافتة إلى أن العلامة التجارية الجديدة ستسهم في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسّد بمجموعها الثقافة المحلية، وتحتفي بالتنوّع الذي تحفل به دبي.

وأضافت أن المطار سيضم مناطق تجمع وجهات متنوّعة، تحتوي على منافذ لتجارة التجزئة والمأكولات والمشروبات العالمية، بهدف تلبية احتياجات المسافرين على اختلافها.

وأوضحت مهرا، أنه ضمن أحدث الخدمات التي أطلقتها «مطارات دبي»، تبرز خدمة «استيقظ عند البوابة»، بالتعاون مع فندق المطار، التي تتيح خصوصاً للعائلات والأسر، المبيت في المطار قبل ليلة من السفر، لضمان رحلة سعيدة خالية من أي منغصات.

وبيّنت أن هذه الباقة الخاصة تتيح المثالية لرحلات الصباح الباكر، لأسرة مكونة من أربعة أشخاص تسجيل الدخول في (المبنى 3) في الليلة السابقة لرحلتهم والمرور عبر نقاط التفتيش، ثم التوجّه إلى صالات المغادرة استعداداً لبدء عطلة خالية تماماً من الضغوط، مشيرة إلى أنه بمجرد تسجيل الدخول بالفندق يصبح المطار منطقة ألعاب للاستكشاف واللعب وتناول الطعام، ثم يمكن للأسرة أن تنعم بنوم صحي لتستيقظ في الصباح في حالة من النشاط والاستعداد قبل موعد المغادرة فقط بدقائق معدودة، ما يشكل بداية مُثلى لعطلة سعيدة، في حين أن الكلفة البسيطة لهذه الخدمة الجديدة تجعلها أكثر من مجرد رفاهية.