«ماي إيماريتس باس» تتيح عروضاً حصرية وأسعاراً خاصة

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، أمس، بأنه أصبح بإمكان مسافري الناقلة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة خلال الصيف المقبل والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيماريتس باس» My Emirates Pass التي تحول بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية، موضحة أن الحسومات الخاصة تصل إلى 50% في ما يزيد على 500 من أبرز وجهات التسوق والترفيه في الدولة.

وذكرت الشركة في بيان أنه بموجب برنامج «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات «طيران الإمارات» إلى دبي أو عبرها، اعتباراً من الأول من مايو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل، للاستفادة من أسعار خاصة، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية.

ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة، تشمل خصماً يصل إلى 50% في نحو 400 مطعم و50 سبا وعدد من الأنشطة الترفيهية الخارجية مثل التزلج والرياضات المائية، و30% في الكثير من المحال التي تعرض بضائع بعلامات تجارية عالمية.

وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» للمنتجات التجارية، محمد الهاشمي، إن «العملاء يستفيدون من برنامج (ماي إيماريتس باس) لاستكشاف الإمارات وما تقدمه من تجارب متنوعة، كما يمكن للمسافرين القادمين إلى دبي، سواء في زيارة قصيرة أو لفترات إقامة أطول، تجربة ما توفره لهم المدينة بأقل التكاليف». يشار إلى أن «طيران الإمارات» تنقل المسافرين في رحلات مباشرة من وإلى أكثر من 150 وجهة في 86 دولة.