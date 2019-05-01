أنظمة ذكية تستخدم للمرة الأولى لاستقبال زوّار «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة مطارات دبي وشركاؤها الاستراتيجيون، استعدادها الكامل لتوفير أفضل الخدمات لكبار الشخصيات وضيوف الإمارات من زوّار «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن فريق العمل المعني في مطار دبي الدولي يبحث الاستعدادات والتقنيات الحديثة والأنظمة، التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى في مطارات دبي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك بحضور أعضاء من فريق «إكسبو 2020 دبي»، لبحث آخر الاستعدادات لتسهيل تدفق حركة المسافرين.

وقدمت مديرة الشركاء الاستراتيجيين في «مطارات دبي» مع «إكسبو 2020»، سارة العبدالله، شرحاً حول الخدمات النوعية التي يقدمها المطار على مدار الساعة.

بدوره، أكد مساعد المدير العام للعمليات في الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد حمودة بالسويدا العامري، أن شرطة دبي ستستخدم أرقى الأنظمة الأمنية لتأمين وتسهيل مرور ضيوف الإمارات من زوّار «اكسبو»، مشيراً إلى أن هناك أنظمة جديدة سيتم تطبيقها للمرة الأولى.

من جهته، استعرض نائب مساعد المدير لشؤون الخدمات بالمنافذ الجوية، المقدم وليد أحمد، مشروعات قائمة، منها (جيل المغادرة القادم) الذي يسهم بشكل كبير في تقليل وقت إنهاء إجراءات المسافرين في ثوان عبر نقطة الجوازات، فضلاً عن مشروعات يجري تنفيذها لجعل تجربة المسافر أكثر سلاسة، موضحاً أنه حتى يتم استخدام البوابات الذكية من قبل زوّار «إكسبو 2020 دبي»، فإنه يتوجب عليهم التسجيل المسبق، بتوفير بياناتهم قبل موعد وصولهم بمدة كافية. بدوره، قال مدير أول في إدارة جمارك مطار دبي الدولي، خالد أحمد، إن جمارك دبي ستطبق تقنيات وأنظمة جديدة، ستشكل إضافة نوعية لقطاع الشحن البحري والجوي في دبي.