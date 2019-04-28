«بارسيلو» تعتزم افتتاح فندق جديد بـ «جزيرة المرجان» في 2021

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة بارسيلو للفنادق» عن خطتها لتشغيل مشروع فندق ومنتجع جديد من فئة الخمس نجوم يضم 500 غرفة، ومن المزمع افتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2021 ضمن «جزيرة المرجان»، في إمارة رأس الخيمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، المهندس عبدالله العبدولي، أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتطوير «جزيرة المرجان» وتعزز دورها الجوهري في إثراء وجهات الضيافة والترفيه التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بارسيلو للفنادق»، راوول غونزاليس: «يسرنا أن يقع أول مشاريع الواجهة المائية التي نطلقها في رأس الخيمة، وهو سابع مشاريعنا في دولة الإمارات. وجزيرة المرجان هي من الوجهات التي تتمتع بمكانة خاصة وتحظى بشعبية متنامية في مجال الترفيه والضيافة، وهو ما ينسجم مع توجهاتنا».

وتعد «مجموعة بارسيلو للفنادق» ثاني أكبر سلسلة فندقية في إسبانيا، وتحتل المرتبة 29 على مستوى العالم، حيث تدير 251 فندقاً في أوروبا ودول حوض المتوسط والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والكاريبي.