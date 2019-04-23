عمومية «إعمار العقارية» توافق على توزيع أرباح نقدية بـ 1.07 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق الاجتماع السنوي الـ23 للجمعية العمومية لـ«شركة إعمار العقارية»، أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.07 مليار درهم (290 مليون دولار)، أي ما يمثل 15% من رأسمال الشركة أو 15 فلساً للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار، إن «إعمار» حرصت منذ تأسيسها على الارتقاء بمفاهيم التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة في دبي نحو آفاق جديدة من التميز، كما وزعت خلال الفترة من 2011 إلى 2018 أرباحاً نقدية إجمالية بقيمة 19.4 مليار درهم على المساهمين.

وأضاف: «نواصل العمل على تطوير أنفسنا، لنصبح شركة تواكب أحدث التطورات في المجال الرقمي، ومستعدة لما يحمله المستقبل من متغيرات. ونبقى ملتزمين بالعمل على تأسيس وجهات سكنية وتجارية وترفيهية مستقبلية ترسم ملامح جديدة لأساليب الحياة العصرية في العالم».

وكانت «إعمار» أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.216 مليارات درهم في السنة المالية 2018، بنمو نسبته 30% مقارنة بصافي أرباح عام 2017، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لـ«شركة إعمار للتطوير»، وحركة سوق تداول العملات (فوركس).

ووصلت الإيرادات في عام 2018 إلى 25.694 مليار درهم، بنمو نسبته 37% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017.

وأكدت «إعمار» أنها حققت أداءً متفوقاً حتى خلال الظروف الصعبة التي مرت بها السوق العقارية، إذ باعت أكثر من 30.5 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الـ10 الماضية، وصلت قيمتها إلى 88.4 مليار درهم. كما سجلت مبيعات «على الخارطة» وصلت قيمتها الإجمالية إلى 14.4 مليار درهم خلال عام 2018، أي أكثر من 65% من إجمالي المبيعات على الخارطة المقدّرة قيمتها بـ21.4 مليار درهم في دبي.