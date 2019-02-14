8.6 مليارات درهم أرباح «مجموعة اتصالات» خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت «مجموعة اتصالات» بأن الأرباح الموحدة، العائدة إلى حقوق مالكي الشركة، بلغت 8.6 مليارات درهم خلال عام 2018، مقارنة مع 8.41 مليارات درهم في السنة السابقة، وبزيادة سنوية بنسبة 2.4%.

وأكدت المجموعة في إفصاح أرسلته لسوق أبوظبي للأرواق المالية، أمس، أن الإيرادات الموحدة للمجموعة بلغت 52.39 مليار درهم، مقارنة مع 51.64 مليار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 1.4%، مرجعة هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة إيرادات العمليات الدولية والأداء القوي للقطاعات الثابتة، وغيرهما في عمليات دولة الإمارات.

وأوضحت المجموعة أن الإفصاح عن النتائج المدققة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، سيتم بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر عقده يوم 19 فبراير الجاري.