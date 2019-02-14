«المركزي» يتيح خدمة الخصم المباشر لتسديد دفعات «صندوق خليفة» من الحسابات المصرفية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، والمصرف المركزي، مذكرة تفاهم تتيح تفعيل خدمة الخصم المباشر للدفعات المستحقة على المتعاملين مع (الصندوق) من حساباتهم المصرفية، لدى مختلف البنوك العاملة في الدولة، من خلال نظام الخصم المباشر التابع للمصرف المركزي.

ووقّع على مذكرة التفاهم، أمس، نائب محافظ المصرف المركزي، محمد علي بن زايد الفلاسي، والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبدالله سعيد الدرمكي.

وتتيح الاتفاقية للصندوق خصم قيمة الدفعات المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من قبل الصندوق، بصورة شهرية من حساباتهم المصرفية، وذلك بعد أخذ موافقتهم وفي التاريخ الذي يحدده الطرفان، ما سيعزّز العلاقة التمويلية بين صاحب المشروع والصندوق.

وقال الدرمكي إن «(صندوق خليفة) يعمل على تكثيف التعاون والتفاهم مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية داخل دولة الإمارات، كما أنه يقوم بتوسعة نشاطه على الصعيدين الإقليمي والعالمي». من جانبه، قال الفلاسي إن «التوقيع على هذه المذكرة يجسّد جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحوّل الإلكتروني للخدمات، التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية».