«اقتراحات الموظفين» في «الإمارات العالمية للألمنيوم» يوفر 70 مليون درهم في عام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، تحقيق وفورات في الكلفة بقيمة 70 مليون درهم العام الماضي، وذلك من خلال تطبيق الآراء والمشروعات المقترحة من برنامج «اقتراحات الموظفين» للتحسين المستمر، مشيرة إلى أن تلك الوفورات تعد الأعلى التي تحققها الشركة منذ إطلاق البرنامج عام 1981.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «الشركة تثق بقدرات وآراء الموظفين في تحسين الكفاءة وتطوير العمليات، حيث إن الأفراد الأقرب إلى سير العمل هم الأمثل في تحديد فرص تحسين الكفاءة، ووضع أفضل الحلول لتخطي التحديات».

وذكر أن البرنامج يعد فرصة للموظفين لإثبات قدراتهم الفنية والمهنية، وتعزيز مبدأ الابتكار والتطوير المستمر.

وأوضح أن الشركة نجحت في تحقيق الوفورات من خلال 38 ألفاً و37 اقتراحاً قدمها الموظفون.

وأضاف أن الشركة نفذت 201 مشروع من مشروعات التحسين التي سجلت من خلال برنامج «تميّز»، وهو برنامج تعاونيّ متعدد الوظائف، تم إطلاقه في عام 2016 للموظفين المضطلعين بمهام إشرافية وغير إشرافية، كوسيلة لحلّ المشكلات وإدخال التحسينات في الشركة.