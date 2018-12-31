«دانة غاز» تتسلم 729 مليون درهم من مصر خلال 2018

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

أعلنت شركة «دانة غاز»، أمس، أنها تسلمت دفعة جديدة بقيمة 44.3 مليون دولار (نحو 162.6 مليون درهم) من عملياتها من مصر، ليصل إجمالي المبالغ المستلمة من مصر إلى 729 مليون درهم (نحو 199 مليون دولار) منذ بداية العام الجاري، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بـ600 مليون درهم (164 مليون دولار) في العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الدفعة الجديدة تتضمن 35 مليون دولار (128.5 مليون درهم) من الحكومة المصرية، وذلك ضمن دفعة تم سدادها للشركات العاملة في قطاع النفط، و9.3 ملايين دولار (34.1 مليون درهم) من بيع شحنة بحمولة 157 ألفاً و350 برميلاً، حيث تعد هذه الشحنة هي الخامسة من المكثفات التي تبيعها لشركة خلال العام الجاري.

وأضافت «دانة غاز» أن مجموع المبالغ المستلمة من المكثفات من عمليات الشركة في مصر بلغ 54 مليون دولار (نحو 198.2 مليون درهم) خلال عام 2018.

وأشارت إلى أنها بذلك تلقت دفعتين بقيمة 202 مليون درهم (55 مليون دولار) في ديسمبر الماضي من الحكومة المصرية، بهدف سداد المستحقات المتأخرة.

وبينما لم تذكر الشركة بقية مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية، قالت إنها وصلت إلى أدنى مستوى منذ عام 2011، وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركة لاتزال تأمل أن تحصل على دفعات إضافية، ما سيؤدي إلى سداد مستحقات الشركة بالكامل كما تم الاتفاق عليه.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك ألمان وارد، إن «حصولنا على 55 مليون دولار من الحكومة المصرية خلال ديسمبر يشكل أمراً إيجابياً للغاية بالنسبة للشركة، حيث سيمكننا ذلك من إتمام التحضيرات النهائية لحفر أولى آبارنا الاستكشافية في المياه العميقة في القطاع (رقم 6) من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري، المقرر حفره في بداية عام 2019».

وأضاف أن «هذا المكمن يعد أحد المكامن العديدة التي تمتاز بإمكاناتها العالية في هذا القطاع»، مؤكداً أن «ما يشجع الشركة على الحفر هو سداد الحكومة المصرية المستحقات قبل نهاية العام، فيما نأمل منها أن تواصل هذا النهج خلال عام 2019 لسداد كامل المستحقات، وذلك حسب الاتفاق».

198.2

مليون درهم المبالغ المستلمة من المكثفات من عمليات الشركة في مصر خلال 2018.