دبي تستضيف ملتقى الشركات الناشئة أبريل المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق ملتقى الشركات الناشئة في دبي، الجولة الأولى من الحملات الترويجية والأنشطة التنافسية لأعماله وفعاليته الهادفة إلى التعرف على أفضل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وترشيحها للمشاركة في النسخة الثالثة من الملتقى، التي تُقام خلال الفترة من الثامن إلى 10 أبريل المقبل في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويسعى الملتقى الذي سيعقد تحت شعار «تسخير الرقمية العالمية لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إلى جمع 500 شركة من الشركات الناشئة والحاضنات، والمستثمرين وصانعي السياسات، وخبراء قانون الملكية الفكرية، تحت سقف واحد لاستكشاف أفضل الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية لإقامة شراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال حول العالم.

وانطلقت في مركز البحرين لحاضنة الأعمال أمس، منافسات رواد الأعمال، بعد أن انطلقت أولى الفعاليات الترويجية في الأردن في الثاني من ديسمبر الجاري.

وستتنافس الشركات الناشئة في عُمان يومي الثاني والثالث من يناير المقبل. كما ستشهد لبنان يومين من المنافسات في التاسع والعاشر من يناير، بينما يتنافس رواد الأعمال في الرياض بالفترة بين 13 و14 يناير، وفي جدة يومي 16 و17 يناير.

وستحظى الشركات الناشئة الفائزة في هذه الأنشطة التنافسية بفرصة الحضور إلى دبي والمشاركة في ملتقى الشركات الناشئة في أبريل المقبل، لخوض التصفية النهائية، فضلاً عن حصول الفائزين بالمسابقة السنوية للملتقى على جوائز يصل مجموع قيمتها إلى 50 ألف دولار.