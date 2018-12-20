«أبوظبي العالمي»: ورقتان استشاريتان حول تأخير تسجيل الحسابات وتجديد الرخص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أمس، ورقتين استشاريتين تدعو من خلالهما الكيانات المسجلة في «السوق» والمستشارين وأصحاب المصلحة، إلى تقديم آرائهم حول التوجيهات المقترحة، بشأن النهج المتبع في فرض غرامات على تأخير تسجيل الحسابات السنوية وتجديد الرخص التجارية المتأخرة. وأكدت «السلطة» في بيان، أمس، أنها تطالب جميع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بالحصول على رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن هيئة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي، في حين أن بعض الكيانات القانونية مثل الشركات المحددة بالأسهم والشراكات ذات المسؤولية المحدودة، يجب عليها أيضاً تسجيل حساباتها المالية سنوياً مع المسجل.

وتخضع الكيانات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات لغرامات بموجب التشريعات التجارية في سوق أبوظبي العالمي.

ودعا سوق أبوظبي العالمي الكيانات المسجلة والاستشاريين والمشاركين في المجال وأصحاب المصلحة، إلى تقديم آرائهم على التوجيهات المقترحة في موعد أقصاه 31 يناير 2019 على البريد الإلكتروني ra@adgm.com.