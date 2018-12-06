بالفيديو.. برنامج المراقبة الجوية يستقطب أعداداً متزايدة من المواطنين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، إن «برنامج توطين وظائف المراقبة الجوية في (مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية) يحظى باهتمام كبير من (الهيئة)»، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن تم تنظيم العديد من الدورات، إذ يشغل خريجو تلك الدورات العديد من المراكز القيادية والإشرافية والعمليات في الهيئة وفي قطاع الطيران المدني.

وبين الجلاف أن «نسبة التوطين في قطاع المراقبة الجوية وصلت إلى نحو 30%، بعد تخريج دفعة من المتدربين المواطنين العام الماضي»، لافتاً إلى أن «البرنامج يهدف إلى زيادة عدد الموظفين المواطنين والقائمين على إدارة الحركة الجوية الوطنية في دولة الإمارات.

ووفقاً للهيئة، فإن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للبرنامج التدريبي للمراقبة الجوية تتمثل في أن يكون من مواطني الدولة، وأن يراوح عمره بين 19 و25 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل جيد مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، ويستمر البرنامج التدريبي ما بين 24 و30 شهراً، يتم من خلاله العمل على تطوير قدرات المتدرب المختلفة، وتأهيله للعمل بوظائف فنيه مساندة، وذلك لاكتساب الخبرة في مجال الطيران والملاحة الجوية، كما يتم إلحاقه بدورات داخلية وخارجية متخصصة.

ويعتبر مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، الأحدث والأكثر تطوراً وتجهيزاً في منطقة الشرق الأوسط، ويخدم الحركة الجوية في الإمارات، وهي الأعلى كثافة في المنطقة، إذ يتم التعامل مع نحو 2500 حركة جوية يومياً