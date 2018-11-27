نصائح لحجز تذاكر سفر رخيصة خلال أوقات الذروة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

لن يكون الطيران خلال فترات السفر الأكثر ازدحاماً في العام رخيصاً بشكل عام، فأسعار تذاكر السفر ترتفع بنسب كبيرة، وتزداد تدريجياً عندما تدرك شركات الطيران أن لدى المسافرين القليل من المرونة في ما يتعلق بالوجهات والتواريخ، وذلك وفقاً لمواقع متخصصة في الاستشارات السياحية، منها «سي إن إن ترافل»، والتي أشارت إلى أهمية التفكير بخيارات إضافية بالنسبة للفترات الزمنية المحكمة، إذ يمكن بدء الرحلة مبكراً أو العودة في وقت متأخر، كما يمكن للمطار الذي تستخدمه أن يؤثر على المبلغ الذي تنفقه، وبالتالي، يفضل النظر في مطارات بديلة، إذ إن بعض الطرق الجوية الأكثر ازدحاماً والتي تقل فيها السعة المقعدية، تكون أسعار تذاكرها أعلى مقارنة بغيرها.

ويوفر الحجز المبكر لشراء تذاكر السفر خلال فترات الذروة، مزايا عدة تتعلق بالأسعار، والمقاعد، ومعرفة أفضل العروض المتاحة في السوق.

ولفت «سي إن إن ترافل» إلى أن الأسعار تتفاوت بنسب معقولة في الصفقات التي توفرها وكالات السفر الإلكترونية، وبالتالي فإن من الضروري التحقق منها جميعاً، كما أن هناك مزايا أكثر مرونة في ما يتعلق بالتواريخ ونوعية الأسعار عندما يتم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي لشركة الطيران، مشددة على أهمية الانتباه والاخذ بعين الاعتبار مسألة الرسوم، منها رسوم التعديل في الحجز، أو الأمتعة.

وأوضح أن الاشتراك في رسائل التنبيه الالكترونية التي ترسلها شركات الطيران والمواقع الشبكية بخصوص آخر الصفقات المتاحة، يوفر للمتعاملين آلية فورية للاستفادة من مزاياها، لافتة إلى أهمية النظر في كيفية الاستفادة من بطاقات الائتمان، إذ يمكن لبعض الخطوط الجوية، الحصول على امتيازات إضافية مثل حقيبة مجانية، وفي أغلب الأحيان تكون أسعار تذاكر رحلات الطيران المباشرة أكثر من تلك التي تتضمن نقطة أو أكثر من نقطة توقف.