بالفيديو .. 33 عاماً على انطلاق "طيران الإمارات"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

في 25 أكتوبر 1985، دشنت «طيران الإمارات» أول خط جوي لها إلى خارج دولة الإمارات بطائرتين فقط، وهما مستأجرتان من طراز «بوينغ 737»، و«إيرباص B4 300»، وانطلقت أول رحلة للشركة من مطار دبي الدولي إلى مدينة كراتشي وعلى متنها 133 راكباً.

وفي عام 1987، تسلمت «طيران الإمارات» أول طائرة «A310» طلبت شرائها، وبعد وقت قصير من تسلم طائرة أخرى من طراز «إيرباص A300-600R»، ليزداد عدد طائرات أسطولها تباعا.

وطلبت «طيران الإمارات» شراء 7 طائرات من طراز «بوينغ 777»، مع خيار لشراء 7 طائرات أخرى، في عام 1991.

وفي عام 1992، أصبحت «طيران اﻹمارات» أول شركة خطوط جوية تزود جميع المقاعد في جميع درجات السفر في أسطول طائراتها، بأنظمة الفيديو، وتفتتح مبنى حصريا لركابها في مطار دبي الدولي، بتكلفة مليوني دولار أميركي.

وأصبحت «الناقلة» في عام 1993، أول شركة خطوط جوية تقدم خدمة الاتصالات السريعة في جميع درجات السفر الثلاث على طائرة «ايرباص»، وأول شركة خطوط جوية تزود أسطول «ايرباص» لديها بخدمة «الفاكس» في الأجواء في عام 1994.