«مجموعة الصيرفة»: 250 ألف عملية تحويل مالي يومياً

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، محمد الأنصاري، أن «دولة الإمارات تمتلك أقوى بنية مالية في المنطقة، ولديها نظام تحويل أموال يعد الأسرع في وقت التحويل، بما يمكّن من إنجاز أكثر من 250 ألف عملية تحويل مالي يومياً».

وقال الأنصاري، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن «رسوم تحويل الأموال في الإمارات تعد الأقل عالمياً، حيث تحرص الشركات على فرض رسم مستقطع بمبلغ بسيط، وليس نسبة مئوية من التحويل، لقاء تقديم خدمات بجودة عالية وفائقة السرعة»، مشيراً إلى أن «إرسال الحوالة، واستلامها من الطرف الآخر، لا يستغرقان إلا دقائق عدة».

وأضاف أن «قطاع الصرافة في الإمارات مهم، ويسهم في توازن وتوفير الخدمات المالية لكل المقيمين في الدولة، من خلال 120 شركة صرافة وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، التي تحول أكثر من 10 مليارات درهم شهرياً».

ولفت الأنصاري إلى أن «الإمارات يعيش فيها عدد كبير من الجاليات والجنسيات، وهذا بدوره ينعكس على حركة الصرافة»، مبيناً أن «الهند تعد الوجهة الأكبر استقبالاً للتحويلات، بسبب العدد الكبير للجالية الهندية العاملة في الدولة، تليها باكستان ثم الفلبين ومصر».

وأكد أن «قوانين المصرف المركزي تنظم أعمال الصرافة بشكل حاسم وفق قواعد محددة، من خلال نظام متطور في الرقابة والتدقيق على الشركات، إضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة في مجال تحويل الأموال»، لافتاً إلى أن «نظام الإمارات للتحويل المالي، التابع للمصرف المركزي، متطور وسريع، ولا يوجد أي أخطاء، بما يسرع من عملية التحويل ويضمن سهولتها».

يشار أن قيمة التحويلات المالية في الدولة بلغت نحو 88 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تستحوذ شركات الصرافة على حصة تصل إلى 78% منها، فيما تستحوذ البنوك على النسبة المتبقية.

10

مليارات درهم تحوّلها

120 شركة صرافة

في الإمارات شهرياً.