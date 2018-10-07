دبي تحوّل الخدمات الحكومية إلى قنوات دفع ذكية أسبوعاً يبدأ 21 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقود دائرة المالية في حكومة دبي، وعلى مستوى حكومة الإمارة، حملة واسعة لتعزيز مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، وفق توجيهات القيادة الرامية إلى إكمال التحوّل الذكي في ديسمبر 2021، أي بعد نحو ثلاث سنوات.

وأطلقت الدائرة، أمس، مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي يُنتظر أن تحقق في الأسبوع الرابع من الشهر الجاري (21 أكتوبر) نقلة نوعية لافتة في مسيرة التحوّل الذكي، بعد النجاح الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي، عندما نُظّمت المبادرة ليوم واحد.

وقال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «دبي ستشهد في 21 أكتوبر ولمدة أسبوع، تحوّلاً كاملاً في الخدمات الحكومية إلى قنوات الدفع الذكية، ضمن مبادرة (أسبوع بلا مراكز خدمة)».

وشدّد على حرص حكومة دبي، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووفق الغايات الواردة ضمن محاور «استراتيجية دبي 2021»، على إسعاد السكان من خلال تقديم خدمات مترابطة وشخصية وذكية عالية الجودة، عبر قنوات تواصل موحّدة ومتناسقة، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة المالية كجهة مركزية تقود تحقيق رؤية دبي واستراتيجيتها الرامية إلى إحداث التحوّل الذكي الكامل في الإمارة.

وأوضح آل صالح أن «جميع مراكز الخدمة الحكومية ستتحوّل إلى مراكز للتوعية بالتحوّل الذكي، وتعريف الجمهور بطريقة إتمام المعاملات الحكومية إلكترونياً»، مشيراً إلى أن أكثر من 1000 خدمة حكومية تقدمها 40 جهة، ستكون متاحة عبر القنوات الذكية فقط، مثل التطبيقات المحمولة ومواقع الـ«ويب».

وأضاف: «نؤكد في دائرة المالية التزامنا الذي أعلناه العام الماضي بالاستمرار في هذه المبادرة، وسنواصل استكمال جهودنا القيادية واضعين عام 2021 نُصب أعيننا، استجابة لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي حدّد يوم 12 ديسمبر 2021 موعداً لآخر معاملة ورقية حكومية».

وبدأت جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات الخدمية في حكومة دبي، تتعاون من أجل إنجاح المبادرة، وفق ما أكّد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، الذي شدّد على أهمية الدور الذي تلعبه دائرة المالية في إحداث التحوّل الذكي الكامل في الإمارة، داعياً جميع الجهات الخدمية في حكومة دبي إلى تعزيز التعاون البنّاء من أجل إنجاح المبادرة.

وأوضح المري أن «المبادرة استطاعت في عامها الأول أن تحقق قفزة كبيرة في الإيرادات الحكومية عبر الإنترنت بجميع قنواتها الذكية، بلغت 30% في يوم المبادرة 26 أكتوبر 2017، الذي شهد إنجاز 31 ألف معاملة حكومية ذكية بقيمة بلغت نحو 55 مليون درهم، مقارنة بنحو 42.2 مليون درهم للمعاملات التي أجريت في اليوم الذي سبقه».

وسيتم في مراكز خدمة المتعاملين الحكومية، ولمدة أسبوع واحد بين 21 و25 أكتوبر الجاري، تحويل المعاملات التي تتطلب سداداً للرسوم من شبابيك المراكز إلى أجهزة المتعاملين الذكية، فيما بدأت دائرة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، لإنجاح تنفيذ المبادرة، في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه بصفتها المعنية بتحصيل الإيرادات العامة في حكومة دبي.