«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى كيش وكرمان في إيران

أعلنت شركة «فلاي دبي» أمس، عن تدشين رحلاتها المنتظمة إلى كل من جزيرة كيش وكرمان في إيران، حيث ستخدم الناقلة مدينة كيش بواقع أربع رحلات أسبوعياً، فيما تخدم كرمان برحلتين.

وذكرت الشركة في بيان أنه مع انطلاق رحلاتها إلى الوجهتين الجديدتين تنمو شبكتها في إيران إلى ثماني وجهات، تشمل طهران وشيراز ولار ومشهد وبندر عباس وأصفهان، إضافة إلى كيش وكرمان.

وأشارت إلى أنها تشغل رحلاتها إلى مطاري كيش وكرمان الدوليين من المبنى (رقم 2) بمطار دبي الدولي، حيث ستكون ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع شركة «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المتابعة عبر دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»: حمد عبيدالله: «سعداء بنمو شبكتنا في إيران لتخدم ثماني وجهات توفر لمسافرينا خيارات سفر متنوعة وتسهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة عبر مركز الطيران الدولي في دبي».

وأضاف: «ملتزمون باستكشاف فرص النمو وافتتاح الأسواق والوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر من وإلى دبي، وتوفير رحلات متابعة أكثر سهولة لمسافرينا عبر شبكتنا المتنامية».

يشار إلى أن «فلاي دبي» تعد أكبر مشغل للرحلات في السوق الإيرانية مع خدمة ثماني وجهات بواقع 61 رحلة أسبوعياً.