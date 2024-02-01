شراكة بين "مجموعة ماليات" و"إم سي جي" للتوسع في المنطقة

أعلنت مجموعة ماليات المحدودة، وهي شركة رائدة في مجال التداول عبر الإنترنت ومقرها في جنوب أفريقيا، أنها وقعت اتفاقية حصرية مع شركة إم سي جي مقدمة الخدمات، المرخصة والمنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، للتعريف بالعملاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة إم سي جي الشريك الحصري لمجموعة ماليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المسؤولة عن تقديم منتجات وخدمات ماليات للعملاء المحليين والإقليميين.

ستستفيد هذه الشراكة من خبرة شركة إم سي جي الطويله وشبكتها الواسعة في مجال تسويق المنتجات الماليه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسيع نطاق مجموعة ماليات العالمي وتقديم حلولها التجارية إلى جمهور أوسع.

وقال محمد عويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماليات: "يسعدنا أن نتشارك مع شركة إم سي جي وهي شركة خدمات مالية تحظى باحترام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن خبرة شركة إم سي جي الواسعة وعلاقاتها القوية مع العملاء تتوافق تمامًا مع رؤيتنا لتوفير حلول تداول لا مثيل لها للمتداولين في جميع أنحاء العالم. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستمكننا من الوصول إلى المزيد من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى منصة التداول والمنتجات المبتكرة لدينا.

وقال مصطفى علي، الرئيس التنفيذي لشركة إم سي جي مقدمة الخدمات: "يسعدنا التعاون مع مجموعة ماليات، وهي شركة رائدة في التداول عبر الإنترنت معروفة بمنصة التداول المتطورة وخدماتها الاستثنائية. وإن التزام مجموعة ماليات بالابتكار ورضا العملاء ينسجم مع التزامنا بالابتكار ورضا العملاء والقيم الأساسية، مما يجعل هذه الشراكة مناسبة بشكل طبيعي، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيمكننا من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الأفضل في فئتها.

كما تتخذ ماليات الخطوات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة من الهيئات الرقابية في العديد من البلدان، بما في ذلك ماليزيا وكازاخستان وأوروبا. وتعكس هذه الإجراءات التزام الشركة بتعزيز الشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية.