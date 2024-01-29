"مساندة" تختار "فاسيليو" لتحديث العمليات وتعزيز خدماتها

أعلنت شركة مساندة المتخصصة في مجال إدارة المرافق ومقرها المملكة العربية السعودية عن شراكتها مع شركة فاسيليو لنشر منصة Connected CaFM السحابية المتخصصة في العمليات العقارية عبر محفظة عملائها على مواقعها المتعددة، للربط بين الأنظمة والأشخاص والعمليات.

وقررت شركة مساندة استغلال المنصة السحابية لتخصيص وتحديث وتبسيط تدفقات الأعمال المعقدة من أجل ضمان توفير تجربة سهلة وبسيطة للقوى العاملة، وكذا توفير رؤية شاملة لعمليات محفظتها كاملة.

ويتبنى مشغلو ومالكو العقارات في المملكة العربية السعودية نهج إنترنت الأشياء والبرمجيات السحابية لتحديث وتعديل شكل البنايات، ما سوف يسهم في سعي المملكة لوضع معايير جديدة في مجال مبادرات المدن الذكية، من خلال مشاريعها الضخمة والطموحة مثل مشروع نيوم، مايؤشر إلى التزامها الشديد بإنشاء نظام بيئي عقاري حديث مستنداً على التكنولوجيا خلال العامين المقبلين.

وقال فيجايشانكار كافاسيري، مدير العمليات في مساندة إنه مع انتشار العولمة بشكل كبير، يسعى كثيرون من مشغلي العقارات في المملكة العربية السعودية إلى تقديم خدمات متناسقة وعالمية المستوى تتفق مع المعايير الدولية المحددة لشركات إدارة المرافق، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال كوادر مدربة تدريباً عالي المستوى تعززه خبرتهم في التكنولوجيات المناسبة.

وأضاف كافاسيري: "تأتي الشراكة مع شركة فاسيليو في وقت نستعد فيه للتوسع السريع في جميع مناطق المنطقة، حيث نعمل على زيادة كفاءتنا التشغيلية في كل مسارات الخدمة، وسوف تساعد الواجهة سهلة الاستخدام والتنقل الذي تتميز به منصة Connected CaFM الفنيين والكوادر العاملة على تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة بمستوى عالمي عبر محافظ متعددة المواقع. ومن المؤكد أن العقارات في المملكة العربية السعودية تزدهر من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتقود شركة مساندة في المملكة هذه الجهود عبر تبني نهج منصة Connected CaFM".

من جهته قال برابهو راماشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة فاسيليو: "هناك حاجة ماسة للحلول المستندة إلى المنصات السحابية للارتقاء بمستوى العمليات، ومن دواعي سرورنا أن ندعم هذا التحول المذهل، والربط بين الأنظمة والأشخاص والعمليات للارتقاء بما نقدمه من خدمات وتجارب".