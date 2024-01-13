"كوناريس" تلتزم بالوصول إلى "صفر" انبعاثات كربونية بحلول 2050

أعلنت "كوناريس"، ثاني أكبر مُنتج للصلب في الإمارات، عن التزامها بتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050. ويأتي هذا الإعلان متماشياً مع المستهدفات البيئية الطموحة لدولة الإمارات للعام 2050، كما يعزز الدور الذي تضطلع به "كوناريس" في قطاع التصنيع المستدام، ويُعد بمثابة مؤشر على الخطوات الكبيرة التي تتخذها الشركة لدعم رؤية الدولة نحو بناء مستقبل أكثر اخضراراً.

ومن خلال خارطة طريق استراتيجية، تتطلع "كوناريس" إلى خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول العام 2040 وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتلتزم "كوناريس" بالمساهمة على نحو ملحوظ في تحقيق هدف دولة الإمارات الطموح المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 93 % بحلول العام 2050.

وبرزت "كوناريس" كمُنتج رائد للصلب الأخضر في دبي. حيث تتم عمليات إنتاج الصلب المستدام في منشأتها الحديثة والعصرية للفولاذ في القطاع الصناعي ضمن المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا". وعبر هذه المنشأة، تساهم "كوناريس" على نحو فاعل في تحقيق الأهداف البيئية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشكل التعاون الاستراتيجي بين "كوناريس" و"دي بي ورلد"، لا سيما في مجال الاستفادة من قدرات وإمكانات ميناء جبل علي، ركيزة محورية في هذا المسعى. ويساهم ميناء جبل علي، باعتباره واحداً من الموانئ الأكثر ازدحاماً حول العالم، جنباً إلى جنب مع مركز "دي بي ورلد" للعمليات التجارية والخدمات اللوجستية الشاملة، في تسهيل تصدير 350 ألف طن متري من منتجات الصلب بسلاسة من دبي إلى 26 بلداً مختلفاً عبر القارات الست. ولا يُعزز هذا المجهود التعاوني مكانة كوناريس كمُنتج رائد للصلب فحسب، بل ويساهم بشكل ملحوظ أيضاً في دعم مبادرة "مشروع 300 مليار" التي أطلقتها دولة الإمارات وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، بما يؤكد تفاني الشركة في دعم الأهداف الصناعية والاقتصادية الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى كوناريس: "في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لا تعمل "كوناريس" على تحقيق التكيّف مع المستقبل المستدام فحسب وإنما المشاركة بشكل فاعل أيضاً في رسم ملامحه. ويعكس تعهدنا بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050 التزامنا الراسخ بتحقيق التطلعات البيئية للدولة وطموحنا لإعادة تعريف معايير التصنيع الأخضر على مستوى المنطقة".

بدوره، قال فيفيك باتيا، مدير كوناريس: "تقف كوناريس في طليعة الشركات في تبني الاستدامة في عمليات إنتاج الصلب، حيث تفخر بتسجيلها أدنى بصمة كربونية بين جميع مُنتجي الصلب في المنطقة. ويتجاوز التزامنا الأقوال ليشمل الأفعال الملموسة أيضاً، من خلال تركيب محركات تيار متردد تجديدية في منشآتنا، لتوليد الطاقة أثناء عمليات الإنتاج وتقليل استهلاك الكهرباء. وإضافة لذلك، فقد شرعنا في تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح منشآتنا".