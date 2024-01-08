«كلينيكي» تغلق جولة تمويل من السلسلة (أ)

أعلنت كلينيكي، الشركة السعودية الناشئة والمتخصصة بالحلول التقنية في قطاع الرعاية الصحية، عن نجاحها بجمع تمويلٍ ضخم يُقدر بملايين الدولارات الأمريكية بعد إتمام جولة تمويل من السلسلة (أ)، والتي قادتها شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز (MEVP)، بالتعاون مع جيت كابيتال والمساهمين الحاليين في الشركة، بما في ذلك مجموعة كفو وفديد للاستثمار.

وتمثّل جولة كلينيكي إحدى أضخم جولات التمويل في تاريخ قطاع التكنولوجيا الصحية السعودي، الذي وصلت قيمته إلى 7.2 مليار ريال سعودي. وتعتزم الشركة استخدام هذا التمويل لتعزيز حضورها في القطاع، من خلال إثراء محفظتها من الحلول التقنية، وتطوير منظومة متكاملة وتابعة لها من حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية لتسريع نمو القطاع في السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 للارتقاء بكفاءة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إلى خدماتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سمو الأمير محمد بن عبد الرحمن عبدالله الفيصل آل سعود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلينيكي: "نجحت كلينيكي في إحداث تأثيرٍ ملموس نحو الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في السعودية، مما أثمر عن تقديم خدمات الرعاية الرقمية لمليون مريض على امتداد المملكة. ويسهم التمويل الجديد في توسيع حضور الشركة وتعزيز رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ التعاون مع المؤسسات الطبية والمرضى، بما يضمن توفير خدمات الرعاية الصحية بصورة أكثر فعالية وسهولة من ناحية الوصول والاستخدام. وتفخر كلينيكي بجهودها المستمرة الرامية إلى تكريس الابتكار والاستقرار المالي لدفع النمو الرقمي في السعودية ودعم رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. ويسرّنا الحصول على دعم شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز وجيت كابيتال ومجموعة كفو وفديد للاستثمار، الذين يتشاركون معنا الطموحات ذاتها الهادفة نحو تسريع نمو قطاع الرعاية الصحية على مستوى السعودية والمنطقة بأكملها".

بدوره قال وليد منصور، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز: "يشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة تسارعاً ملحوظاً في اعتماد التكنولوجيا، مدفوعاً بالتبني السريع للحلول الرقمية من قبل السكان، والجهود الحكومية المستمرة لتحسين المعايير المعتمدة، وتزايد المنافسة بين مزودي خدمات الرعاية الصحية. وتتميز كلينيكي بتوفير منصة مريحة وقائمة على السحابة تتيح للعيادات والمراكز الطبية تقديم الخدمات الرقمية وتوفير التكاليف، مع العمل باستمرار على الارتقاء بمعاييرها الصحية".

من جانبه قال منذر هلال، الرئيس التنفيذي لشركة جيت كابيتال: "تتمتع كلينيكي بإمكاناتٍ واعدة لتسريع التحول الرقمي لقطاع التكنولوجيا الصحية في المملكة. وتسرنا المشاركة في هذا الاستثمار باعتباره أول خطوةٍ لنا في السوق السعودية بعد افتتاح مكاتبنا في الرياض. ونرى في المملكة العديد من الفرص والمشاريع المميزة التي نعتزم دعمها واحتضانها خلال السنوات القادمة".