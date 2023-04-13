لجنة المتابعة القطرية - البحرينية تعقد اجتماعها الثاني في الرياض

عقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اجتماعها الثاني، مساء أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وذلك كما ذكرت وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الإلكتروني.

ترأس وفد دولة قطر الأمين العام لوزارة الخارجية الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، فيما ترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد أل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الاقليمية، وحسن الجوار.