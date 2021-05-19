بيتكوين عند 39 ألف دولار وخسائر سوقية تجاوز 300 مليار دولار

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

خيبت العملة الرقمية الأغلى في العالم "بيتكوين" صباح اليوم الأربعاء أمال المستثمرين وتوقعات المحللين هابطة إلى 39 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير الماضي لتأخذ في طريقها عشرات العملات الرقمية ليتكبد السوق بحلول يوم أمس خسائر تفوق 300 مليار دولار .

ومع صباح اليوم بتوقيت الإمارات سجلت بيتكوين 39 ألف دولار بما يعادل سالب 13% مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء.

كما تراجعت العملات العشر الأولى الأكثر تداولا وفي مقدمتها ايثيريوم وبي إن بي بنسب سالب 16 وسالب 19% على الترتيب.

وحاولت منصات التداول طمأنة المستثمرين تجاه ما يحدث في سوق العملات الرقمية حيث وصفت المنصة الأكثر شهرة في العالم "بينانس" ما يحدث بأنه عملية "تصحيح سعري" لكنها لا تعرف على وجه اليقين متى ينتهي أو متى تصل الأسعار للقاع قائلة "أن الحقيقة الوحيدة المؤكدة في سوق العملات الرقمية هي "التقلب".

ورصدت "الإمارات اليوم" ردود أفعال عدد كبير من المستثمرين العرب في العملات الرقمية الذين غردوا عبر منصات التواصل الاجتماعي تغريدات سلبية عن تعرضهم لخسائر كبيرة في محافظهم نتيجة تراجعات البيتكوين فيما ألقى بعضهم باللوم على الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي أسهمت تغريدته المتعلقة بالتأثير الضار لتعدين العملات الرقمية على البيئة في تراجع السوق ودفع الكثيرين إلى موجة بيع غير مسبوقة منذ العام 2018 .

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