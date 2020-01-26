بالفيديو.. الرحلة التجريبية الأولى لطائرة بوينغ "777 إكس"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

حلقت طائرة بوينغ الجديدة من طراز 777 إكس في أول رحلة تجريبية لها من مطار باين فيلد في إيفريت بولاية واشنطن، في رحلة استغرقت 3 ساعات و51 دقيقة، قبل أن تهبط في مطار سياتل بوينغ فيلد.

ويعتمد تصميم طائرة بوينغ 777 إكس على الطائرة 777 الشهيرة وأحدث التقنيات من طائرة دريملاينر 787.

وستخضع الطائرة WH001، وهي الأولى من بين أربع طائرات مخصصة لإجراء تجارب الطيران للطائرات من طراز 777-9، الآن لمجموعة من الفحوصات قبل استئناف الاختبارات في الأيام المقبلة.

وقالت شركة بوينغ أن أسطول الاختبار سيخضع لسلسلة شاملة من الاختبارات والتجارب الأرضية والجوية على مدار الأشهر المقبلة للتأكد من سلامة وموثوقية التصميم.

والطائرة 777 إكس هي أحدث عضو ينضم إلى عائلة الطائرات ثنائية الممر الرائدة في السوق، وتحتوي على عدة ميزات مثل تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 10%، وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 10% مقارنة بالطائرات المنافسة بفضل تجهيزها بأحدث الديناميكيات الهوائية المتطورة وأحدث جيل من أجنحة الطيران المصنعة من ألياف الكربون المركّبة وأحدث محرك تجاري على الإطلاق GE9X من جنرال إلكتريك، وفقاً لشركة "بوينغ"

ويجمع الطراز 777 إكس الجديد أيضاً بين أفضل ميزات المقصورة المتوفرة في طائرتي 777 ودريملاينر 787، وأحدث الابتكارات الجديدة من أجل توفير تجربة طيران مثالية في المستقبل. وتتميز الطائرة بمقصورة واسعة وفسيحة وخزائن علوية كبيرة، ونوافذ أكبر تتيح المشاهدة من كل مقعد، مع تحسين ارتفاع ورطوبة المقصورة، وتقليل الضجيج، وتعزيز مستويات الراحة أثناء الرحلة.

وتتوقع شركة بوينغ أن تسلم أول طائرة من طراز 777 إكس في عام 2021. وقد تلقت الشركة 340 طلب شراء ومذكرة التزام من شركات طيران رائدة في جميع أنحاء العالم ومنها "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران".

شاهد الفيديو: