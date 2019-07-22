بالفيديو: خبراء تقنية يدعون لـ «ثورة الجمهور» على "فيس بوك"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا 4 من كبار خبراء التقنية في العالم إلى «ثورة الجمهور» على موقع "فيس بوك" ومواقع التواصل الإجتماعي، وتتضمن الدعوة إنشاء شبكات اجتماعية جديدة تحقق أعلى درجات الخصوصية والآمن وتُربح جمهورها من عائداتها الإعلانية.

وأطلق المؤسسون «وثيقة بيضاء» مناهضة لشبكات التواصل الاجتماعي الحالية عبر موقع evolutionpopuli.com، حيث يقود المجموعة الدكتور ديفيد جيليرتر، مصمم برنامج «لايف ستريم»، وروب روزنتال، أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين ببنك «جولدمان ساكس».

ويستهدف المؤسسون إنشاء قاعدة بيانات عالمية وتمكين الأشخاص من التحكم الكامل والمباشر في بياناتهم الشخصية.