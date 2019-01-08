بالفيديو.. انفجار "power bank" على متن رحلة طيران

المصدر: ازاد عيشو – دبي

أظهرت لقطات فيديو، انفجار شاحن متنقل "power bank" على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران رويال بروناي كانت في طريقها من هونغ كونغ إلى عاصمة بروناي بندر سيري بيجاوان.

وقالت شركة الطيران إن جميع ركاب الرحلة المجدولة رقم BI636 لم يصابوا بأي أذى جراء هذه الواقعة الجوية، مشيرة إلى أن الرحلة هبطت بسلام فيما بعد.

وأظهر الفيديو الذي انتشر نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق الدخان من أحد الحقائب على متن الطائرة، إلى جانب بعض الركاب وهم يغطون أنوفهم، فيما يحاول مضيفي الرحلة تهدئة الوضع والتعامل مع الأمر.

ويفرض العديد من شركات الطيران لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، معايير صارمة على الأجهزة التي تعمل عن طريق بطارية "الليثيوم".

وحذرت الوكالة الفدرالية لإدارة الطيران الأميركية في وقت سابق من مخاطر انفجار بطاريات الليثيوم المنقولة في الحقائب الموضوعة في الرفوف العلوية للطائرات.

شاهد الفيديو: