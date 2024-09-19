خبير : شركات الذكاء الاصطناعي تحقق معدلات ابتكار أعلى بنسبة تتراوح بين 30-50٪

في عصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل غير مسبوق، أصبح الابتكار حجر الزاوية لتعزيز القدرة التنافسية لشركات التكنولوجيا. تعتمد هذه الشركات على دمج أحدث التقنيات، التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من شبكات الموردين العالمية لتسريع وتيرة الإبداع وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة باستمرار.

وفقًا لدراسة نشرتها شركة McKinsey، فإن الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات تحقق معدلات ابتكار أعلى بنسبة تتراوح بين 30-50٪ مقارنة بالشركات التي لا تستفيد من هذه الأدوات. تساعد البيانات الضخمة هذه الشركات على استشراف الاتجاهات الناشئة في السوق وتقديم استجابات سريعة لاحتياجات المستهلكين، ما يسهم في تعزيز موقعها التنافسي.

الدراسة نفسها أظهرت أن شبكات التوريد المشتركة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الابتكار من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات المختلفة. الشركات التي تعتمد على الموردين المشتركين تستفيد من تقنيات الإنتاج المتقدمة، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، وهي عناصر أساسية لتحقيق الابتكار المستدام.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية بجامعة هيريوت وات دبي، إلى أن الشركات التي تطمح إلى تطوير الجيل القادم من المنتجات والخدمات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الموردين الخارجيين، لا سيما في صناعات مثل الإلكترونيات والحوسبة. وأوضحت أن العولمة والانفتاح على الأسواق العالمية جعلا سلاسل التوريد جزءًا أساسيًا من عملية الابتكار.

وأضافت شديد أن الابتكار أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بتطور سلاسل التوريد، حيث تؤثر العولمة على هيكلية وآليات التنسيق والرقابة الخاصة بهذه السلاسل. مثل هذه التغييرات تعزز تنفيذ الأفكار المبتكرة وزيادة فرص نجاحها. وتعد شركات كبرى مثل إنتل وآبل مثالاً بارزًا على كيفية استفادة الشركات من شبكات التوريد لتعزيز قدراتها الابتكارية وتدفق المعلومات.