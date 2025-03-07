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كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي
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المصدر:
الإمارات اليوم
التاريخ:
07 مارس 2025
كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي
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