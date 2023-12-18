«ديرة» تتصدر مناطق دبي في توافر وحدات سكنية بأسعار مناسبة

رصد تقرير حديث لموقع «بروبرتي فايندر» العقاري، قائمة بالمناطق التي تمتاز بتأجير شقق سكنية بأسعار مناسبة ومنخفضة في دبي، تصدرتها منطقة «ديرة». وذكر التقرير أن دبي تعد مركز استقطاب رئيسياً للمستثمرين والسياح ورواد الأعمال، والعائلات؛ الأمر الذي يدفع الكثيرين للبحث عن أماكن سكنية ذات أسعار مناسبة. وتضم القائمة مناطق: «ديرة»، «المدينة العالمية»، «السطوة»، «القصيص»، «رمرام»، «دبي الجنوب»، و«مدينة دبي للإنتاج».

منطقة «ديرة»

أظهر التقرير أن منطقة «ديرة» التي تعد أقدم حي تجاري في دبي، هي من أكثر المناطق طلباً للسكن والاستقرار؛ كونها تشمل أحياء وتجمعات سكنية مزدهرة، مثل: «ميناء سعيد»، و«نايف»، و«رقة البطين».

تبدأ القيم التأجيرية في «ديرة دبي» من 28 ألف درهم سنوياً للشقة السكنية من فئة «استوديو»، ومن 46 ألف درهم سنوياً للشقة السكنية من فئة غرفة نوم وصالة، ومن 65 ألف درهم لشقة من فئة غرفتين وصالة.

في ما يبلغ متوسط القيمة التأجيرية لشقة من ثلاث غرف وصالة نحو 95 ألف درهم سنوياً.

«المدينة العالمية»

بدورها، حلّت المدينة العالمية في المرتبة الثانية بمتوسط قيمة تأجيرية، يبلغ 23.45 ألف درهم سنوياً لفئة «استوديو»، ومتوسط 33 ألف درهم سنوياً لشقة من فئة غرفة نوم وصالة، في ما يبلغ متوسط القيمة التأجيرية لشقة من غرفتي نوم وصالة 48 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف نوم وصالة نحو 100 ألف درهم سنوياً.

منطقة «السطوة»

جاءت منطقة «السطوة» في المرتبة الثالثة، بمتوسط قيمة تأجيرية لشقة سكنية من فئة «استوديو» يبلغ نحو 50 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة نوم وصالة 70 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 90 ألف درهم، في حين تبدأ القيمة التأجيرية لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم وصالة من 149 ألف درهم سنوياً. منطقة «القصيص» من جهتها، حلّت منطقة القصيص في المرتبة الرابعة؛ وهي منطقة تتميز بمبانيها المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، فضلاً عن عدد من المجمعات السكنية، كما تنقسم إلى منطقة «سكنية» وأخرى «صناعية». يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من فئة «استوديو» نحو 29 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة نوم وصالة 39 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفتي نوم وصالة 48 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف وصالة 60 ألف درهم.

منطقة «الرمرام»

ووفق التقرير، جاءت منطقة «الرمرام» في المرتبة الخامسة؛ وهي منطقة تنقسم إلى منطقتين؛ تضمان أبراجاً سكنية عدة. يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في «الرمرام» نحو 34 ألف درهم لوحدات «استوديو»، و47 ألف درهم لشقة مكونة من غرفة نوم وصالة، و76.5 ألف درهم لشقة من غرفتي نوم وصالة، ونحو 115 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف نوم وصالة.

مدينة دبي للإنتاج

تتصف منطقة «مدينة دبي للإنتاج» بتنوع وحداتها العقارية والشقق الفاخرة متكاملة المرافق. يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لوحدة «استوديو» 33 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة نوم وصالة نحو 48 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 60 ألف درهم، في ما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من ثلاث غرف نوم وصالة 72 ألف درهم.

منطقة «دبي الجنوب»

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة سكنية من فئة «استوديو» في منطقة «دبي الجنوب» نحو 33 ألف درهم سنوياً، ولشقة من فئة غرفة نوم وصالة 48 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفتي نوم وصالة 70 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف نوم وصالة 120 ألف درهم سنوياً.