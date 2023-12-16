باربادوس: تفعيل صندوق المناخ خلال «COP28» مكسب للدول الصغيرة

قالت الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء في باربادوس، المسؤولة عن التنمية المستدامة، السيناتورة شانتال مونرو نايت، إن مؤتمر الأطراف «COP28» كان استثنائياً، لا سيما بنهجه العملي، وبتركيزه على تحقيق نتائج كبيرة للغاية، وهو ما رأيناه خلال الحدث.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر، إن من أهم النتائج التي شهدها المؤتمر، تفعيل الصندوق العالمي للمناخ ورؤية بعض التعهدات الأولية بشأنه، معربة عن أملها في رؤية المزيد من التعهدات لهذا الصندوق لا سيما من الدول المتقدمة.

واعتبرت تفعيل الصندوق بمثابة الفوز الكبير، لا سيما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، لافتة إلى أنه فوز طال انتظاره لنحو 30 عاماً. وتابعت: «من الأمور الأخرى التي تميز بها COP28، الاتفاق على ما يسمى بالجرد أو التقييم العالمي»، وأوضحت أن الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نمواً أيضاً تشكل قضية بالغة الأهمية، فهذه الدول تأتي إلى المفاوضات بطموحات كبيرة حول ما تريد رؤيته وما تريد تحقيقه.

وأوضحت أنه يجب الاعتراف بأن هذه البلدان تحتاج إلى مستوى عالٍ من الاستثمار، مؤكدة أهمية تفعيل الاتفاقيات والتعهدات التي تم طرحها خلال المؤتمر.