رئيس البرلمان العربي: «اتفاق الإمارات» خطوة تاريخية لدفع العمل المناخي العالمي

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن اتفاق الإمارات التاريخي الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف «COP28» بمدينة إكسبو دبي، يُعد خطوة تاريخية لدفع العمل المناخي العالمي، وهنأ، دولة الإمارات على إقرار الاتفاق، وعلى نجاح تنظيم المؤتمر، والذي يأتي امتداداً لقدرة الإمارات على تنظيم فعاليات عالمية كبرى وإنجاحها على المستويات كافة، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي جسد قيادة وريادة الدبلوماسية المناخية الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها وقيادتها لقضايا العمل المناخي العالمي وليس العربي فقط، داعياً إلى ضرورة السعي الحثيث للاستفادة من الوثيقة التاريخية التي خرجت عن المؤتمر.