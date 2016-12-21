افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش دبي خلال موسم الإحتفالات الجاري

أعلنت نيكي بيتش العالمية، اليوم، أنها بصدد افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش، وذلك خلال موسم الاحتفالات الجاري، ويعد هذا الافتتاح الجديد الوجهة الرابعة التابعة لنيكي بيتش العالمية على مستوى العالم، كما يعتبر إضافة نوعية جديدة، تأتي في أعقاب النجاح المبهر الذي حققه شاطئ ومطعم نيكي بيتش والنادي الشاطئي الذي تم افتتاحه في دبي في وقت مبكر من هذا العام.

ويتميز منتجع وشاطئ وسبا نيكي الذي طورته شركة مِراس بموقعه الراقي الذي يقدم لمرتاديه أجواءً شاطئية رائعة، وخيارات كبيرة ومتنوعة من الغرف والمطاعم والمنشآت الترفيهية، التي ستقدم للضيوف والنزلاء تجارب ترفيهية وفندقية فريدة من نوعها. ويقع المنتجع الشاطئي الجديد في جزيرة بيرل جميرا، بإطلالة ساحلية خلابة بطول 450 متراً، ويتكون المنتجع من 117 غرفة وجناحا فندقيا،ً و 15 فيلا بالإضافة إلى 63 مسكنا خاصا.ً

وبهذه المناسبة، قال مؤسس ومالك علامة نيكي بيتش العالمية، جاك بنرود: "تحتفل علامتنا التجارية بالحياة، وتثري روح المغامرة والمرح في نفوس مرتاديها كل يوم. وتستلهم وجهتنا الجديدة تلك الفلسفة في سياق يخص رونق مدينة دبي، وتكتسب طاقتها من حيوية ونشاط تلك المدينة الرائعة، وترتقي إلى مستوى مرافقها الشهيرة عالميا بأناقتها وفخامتها، وكرم ضيافتها. ولهذا نجد أن شاطئ ومنتج وسبا نيكي بيتش في دبي، هو أبرز وجهة تابعة لنا على مستوى المنطقة، وأضخمها على مستوى العالم."

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للضيافة في مِراس، شريف حسني: "يضيف منتجع وسبا نيكي بيتش أبعادا جديدة إلى قطاع الضيافة والسياحة المزدهر في دبي، والذي يتميز بأسلوب متفرد يتحلى بالرونق والفخامة. وفي ذات الوقت يرتقي بفهوم الخدمات الفندقية ليقدمها في قالب من الخدمات الشخصية المتخصصة، فضلا عما يقدمه من خصوصية ومنصات للتواصل والتعارف، ومنشآت ترفيهية على أعلى مستوى، وتركز وجهات نيكي بيتش على السياحة الشاطئية والعطلات والترفيه، ويأتي هذا المنتجع الجديد ضمن التزام شركة مِراس للمساهمة باستراتجيتنا الساعية إلى تقديم خيارات سياحية متعددة الأوجه."

وتم تجهيز الغرف والأجنحة والفلل بأنظمة ترفيهية راقية، تتضمن إضاءة يمكن ضبطها، وإنترنت واي فاي عالية السرعة، وإطلالة خلابة على ساحل الخليج العربي وأفق دبي. وتكتسب غرف وأجنحة المنتجع، جمالها من وحي الشاطئ وألوانه البيضاء والزرقاء المميزة، والعناصر الخشبية الطبيعية، بما يضفي على المساحات الداخلية أجواءً من الألفة والحميمية التي تستكملها الإضاءة الطبيعية والهواء النقي المنعش. أما الفيلات المطلة مباشرة على الشاطئ، فتوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ وحمامات السباحة الخاصة والشرفات التي تستقبل أشعة الشمس.

وتحتضن الوجهة الجديدة التي تم إنشاؤها على مساحة 52 ألف متراً مربعا،ً أربعة مسابح وشاليهات مع مسابح خاصة، بالإضافة إلى شاطئ بطول 450 متراً متاح لجميع ضيوف المنتجع، وكذلك ضيوف اليوم الواحد. وتتضمن منشآت الترفيه والاسترخاء، ملعبا لكرة المضرب، وسبا نيكي، وصالة ألعاب رياضية (تون جيم)، مزودة بأحدث أجهزة اللياقة البدنية.

ومن جهته، قال مدير عام منتجع وسبا "نيكي بيتش" في دبي، ألكسندر شنايدر : "رؤيتنا في منتجع وشاطئ وسبا نيكي بيتش هي إيجاد بيئة سياحية وترفيهية فريدة من نوعها من وحي الطبيعة. وتقدم نيكي بيتش الضيافة بفهوم أكثر ود ا وحبا،ً نستلهمه من الاحساس المرهف لهذه المدينة التي ننهل من نبع إبداعاتها فيما يخص حياة المنتجعات. إن العناصر التي نقدمها مثل الإنترنت السريع، والمساحات الشاسعة، والخدمات البديهية، والترفيهية، تأتي على قدر كبير من النموذجية والأهمية بالنسبة لضيوفنا، الباحثين عن فرص جديدة لتكوين صداقات والاستمتاع بمنشآت وخدمات عالمية المستوى."

وعند افتتاحه في وقت مبكر من عام 2017 ، سيستمتع ضيوف المنتجع وزواره بتذوق ألذ المأكولات والمشروبات التي تقدمها مطاعم ومقاهي المنتجع، وهي كافيه نيكي، وسول لاونج، ومطعم نيكي بيتش دبي، والنادي الشاطئي، ونيكي بريفيه، وكي ويست.

ويقع المنتجع على جزيرة لؤلؤة جميرا، ويرتبط بجميع وسائل المواصلات والطرق التي تتوفر في أرجاء المدينة، ومن بينها شارع الشيخ زايد وشارع شاطئ جميرا، وعلى مقربة من متحف الاتحاد الجديد، وسارية علم الاتحاد، وعلى بعد مسافة 6 أميال من دبي مول وسيتي ووك