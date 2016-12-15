ألعاب نارية وأطباق شهية وأجواء ساحرة في "واكامي" ليلة رأس السنة

يدعو المطعم العصري "واكامي" الذي يقدم أشهى الأطباق الآسيوية، الضيوف لجعل ليلة رأس السنة أمسية لاتنسى، وذلك مع استعداداته لتقديم تجربة استثنائية للاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات في آخر ليالي في عام 2016.

ومع أطباقه المميزة ذات الألوان الغنية وقوامها وروائحها الأخاذة التي تفتح الشهية، والتي تستكملها المشاهد الخلابة للألعاب النارية من برج خليفة، والتي يستمتع بها الضيوف بكل وضوح من تراس السطح في فندق سوفيتيل داون تاون في قلب مدينة دبي، فإن العرض المستوحى من حسن الطالع "لاكي 8" يعد الضيوف بالاحتفال بليلة رأس السنة وسط أجواء مذهلة تجمع بين المشاهد الآسرة والأصوات والنكهات الفريدة.

ويشمل العرض أشهى المأكولات والمشروبات من القائمة المعدة مسبقاً يوم السبت الموافق 31 ديسمبر، من الساعة 8 مساءً وحتى 3 صباحاً، مع إمكانية الوصول إلى تراس سطح فندق سوفيتيل داون تاون مجاناً عند منتصف الليل لمشاهدة السماء وهي تكتسي بحلة زاهية من الألوان البراقة احتفالاً بقدوم العام الجديد.