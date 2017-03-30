تعرف إلى خصومات السفر في بطاقة الائتمان "ضيف الاتحاد" من بنك أبوظبي الوطني.. (إعلان تحريري)

قام بنك أبوظبي لوطني "NBAD"، اكبر بنك في الامارات من ناحية الأملاك، و ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحاصل على جوائز من الاتحاد للطيران بالتعاون لاطلاق مجموعة من المنتجات المصرفية ذات العلامات التجارية المشتركة التي توفر مزايا حصرية للسفر و نمط الحياة

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم أميال "ضيف الاتحاد" عبر مجموعة من المنتجات والسحوبات المصرفية، ولا تشمل المنتجات بطاقات الائتمان و بطاقات المدين (DebitCard) ذات العلامات التجارية المشتركة فقط ، ولكن أيضا حسابات، وحزم قروض ذات علامات تجارية مشتركة، مما يتيح للعملاء فرصة لكسب أميال (Miles) من "ضيف الاتحاد" في عدة حالات.

وتتجاوز فوائد العلامة التجارية المشتركة مجرد كسب الاميال، حيث يمكن لحاملي بطاقات الائتمان او ببطاقة المدين من بنك أبوظبي الوطني الحصول على خصم 10٪ على بطاقات الإتحاد للعطلات في كل مرة يقومون فيها بالحجز لعطلاتهم من خلال موقع الاتحاد للعطلات، في حين توفر بطاقة الائتمان مزايا سفر وأسلوب حياة استثنائية مثل خصم يصل إلى 75٪ على الاميال على متن خطوط الاتحاد الجوية ، وترقية سريعة للفئة الذهبية من "ضيف الاتحاد"، امكانية الدخول الى صالات المطارات في جميع أنحاء العالم، وخدمة النقل من المطار، تلبية وخدمة المساعدة في المطار، قسائم واي-في المجانية، وتأمين السفر المجاني.

و كعرض مميز بمناسبة الاطلاق ، يمكن للعملاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على بطاقة ائتمان ضيف الاتحاد قبل 15 مايو 2017 أن يحصلوا على أميال مزدوجة، هذا يعني أنه يمكن للعملاء ان يكسبوا ما يصل إلى 110،000 كأميال مزدوجة عندما يتقدموا بطلب للحصول على بطاقة الائتمان اللانهائية.

كما أن حسابات الضيوف من بنك أبوظبي تقدم ما يصل الى 1000 ميل على اول عملية تحويل راتب بالإضافة الى 750 ميل على اول عملية شراء بواسطة بطاقة المدين من "ضيف الاتحاد"، كما انك تكسب ما يصل الى 3 اميال لكل 1000 درهم من متوسط الرصيد في حسابك .كما انك تكسب ما يصل الى 3 اميال لكل عملية شراء بقيمة 10 دراهم تقوم بها بواسطة بطاقة المدين للضيوف من بنك ابوظبي.

و اخيرا، فإن قروض ضيف الاتحاد توفر فرصا لكسب الأميال، حيث يمنحك القرض الشخصي من ضيف بنك الاتحاد الوطني 500 ميل مقابل كل 20،000 درهم تقترضها، في حين يكسبك قرض سيارات ضيف الاتحاد من بنك أبوظبي الوطني 350 ميلا من ضيف الاتحاد مقابل كل 20،000 درهم تقترضها. كما ان قرض الرهن العقاري من بنك ابوظبي يعطيك 1000 ميل لضيف الاتحاد لكل 50000 تقترضها, بالإضافة الى 10000 ميل إضافي من ضيف الاتحاد في سنوية قرض الرهن التجاري.