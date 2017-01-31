"الخطوط الجوية التركية" تطرح أسعاراً خاصة على رحلاتها من دول الخليج

أعلنت الخطوط الجوية التركية، والتي تغطي رحلاتها الجوية شبكة واسعة من الوجهات والدول العالمية، عن طرح أسعار استثنائية في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على متن رحلاتها من دول مجلس التعاون الخليجي المتوجهة إلى مختلف المدن الكندية والأوروبية.

ويشمل العرض الذي أعلنت عنه الخطوط الجوية التركية الوجهات الأوروبية كل من موسكو، باريس، لندن، برلين، ميونخ، برشلونة، فرانكفورت، وفيينا، في حين تتضمن التعرفة المخفضة مدينتي تورونتو ومونتريال في كندا.

يتوفر هذا العرض حتى تاريخ 15 فبراير 2017، ويسري على الرحلات المجدولة من 6 فبراير حتى 31 ديسمبر 2017، وسيتمكن المسافرون من إجراء حجوزاتهم والاستفادة من مجموعة واسعة من التذاكر بأسعار مخفضة، تتضمن 353 رحلة ذهاب وعودة من منطقة الخليج العربي، 315 منها إلى المدن الكبرى في أوروبا، و38 رحلة إلى مدينتي مونتريال وتورونتو في كندا.

وتبدأ أسعار التذاكر المخفضة من دولة الإمارات إلى كندا بسعر 9,290 درهم على درجة رجال الأعمال و2,800 درهم على الدرجة السياحية (أسعار التذاكر شاملة الضرائب والرسوم) كما تبدأ أسعار التذاكر إلى أوروبا من 5,367 درهم على درجة رجال الأعمال، فيما تبلغ نسبة التخفيضات على الدرجة السياحية 81% بما يتيح للمسافرين الحصول على تذاكرهم بسعر 1300 درهم إماراتي.

يشمل هذا العرض العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم إلى كندا بسعر 8,999 ريال سعودي على درجة رجال الأعمال و3,099 ريال سعودي على الدرجة السياحية ويتمكن المقيمون في المملكة من الاستمتاع برحلات مخفضة بنسبة تصل إلى 62% إلى المدن الأوروبية الكبرى ليصل سعرها إلى 554,5 و1,799 ريال سعودي على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على التوالي.

وسيتمكن المسافرون من مدينة الكويت الحصول على تذاكرهم إلى كندا بسعر 859 دينار كويتي في درجة رجال الأعمال و بـ 246 دينار كويتي للدرجة السياحية. إضافة إلى الوجهات في أوروبا التي تبدأ من 379 دينار على درجة رجال الأعمال وخصومات تصل إلى 60% على متن الدرجة السياحية بسعر 123 دينار كويتي.

أما بالنسبة للمسافرين من العاصمة القطرية الدوحة، فيمكنهم الاستفادة من هذه العروض الخاصة، ليحظوا برحلة إلى كندا بـ 9,739 ريال على درجة رجال الأعمال، و3,305 ريال قطري للدرجة السياحية وبالنسبة للوجهات الأوروبية فيمكن الحصول على التذاكر على درجتي الطائرة بسعر 6,335 و 1,665 ريال قطري.

كما تتاح العروض للمسافرين من العاصمة البحرينية المنامة، حيث يحظى المسافرون من المنامة بفرصة مميزة لزيارة كندا، حيث يبلغ سعر التذكرة إلى كندا 896 دينار بحريني على درجة رجال الأعمال، و325 على الدرجة السياحية كما وسيتمكن المسافرون من البحرين حجز تذاكرهم إلى عدد من الوجهات الأوروبية بسعر 539 دينار بحريني على درجة رجال الأعمال و158 على الدرجة السياحية.

وتبدأ أسعار التذاكر المخفضة من العاصمة العمانية مسقط إلى الوجهات الأوروبية بسعر 519 ريال عماني على درجة رجال الأعمال و169 على الدرجة السياحية، حسب نوع التعرفة. أمّا أسعار التذاكر المخفضة إلى كندا فهي تبدأ بسعر889 ريال عماني على درجة رجال الأعمال و326 ريال عماني على الدرجة السياحية.