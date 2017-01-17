تعرف على 9 خطوات لسياحة ممتعة وخضراء

غالبا ما تجلب بداية عام جديد، قرارات جديدة، يتعلق بعضها بالصحة، والآخر بالعمل، أو تطوير بعض المهارات الشخصية، تهدف في نهايتها إلى السعي نحو أسلوب حياة أكثر متعة وسعادة وإنتاج، ويعتبر السفر أحد الأسباب الجالبة للسعادة لغالب الأفراد، وتقدم "هوليداي مي" مجموعة من النصائح للاستمتاع برحلات مبتكرة وخضراء.

ويعتبر مهما للمسافرين ولقطاع السفر العالمي، حيث وصفت الأمم المتحدة سنة 2017 بأنها "السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية". بهذا، يتعزز الشعور بالمسؤولية والإلتزام اتجاه السفر، ولذلك يجب أن تشمل قرارات السفر لهذه السنة على بعض الأمور، التي ينصح بها خبراء السفر من "هوليداي مي":

1- مسؤولية أكثر: تجول في أنحاء العالم بإحساس أعمق بالمسؤولية والالتزام تجاه المجتمعات المحلية، كن أكثر رأفة بالتعامل مع الطبيعة والممتلكات العامة ولا تصبها بالضرر.

2- اختيار المساكن الإيكولوجية: لقد أخذنا كفايتنا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وقد حان الوقت لاستبدالهم بمساكن صديقة للبيئة، وسيعمل هذا التعايش على فهم أكبر للثقافة والتقاليد المحلية وفهم العلاقات البشرية مع الطبيعة الثمينة.

3- تجربة المطاعم والأطعمة المحلية: ابتعد عن تناول الطعام الجاهز والوجبات السريعة وتلذذ بتجربة الأكل المحلي للبلد المتوجه إليه، وتعرف على نكهات جديدة ومكونات وتوابل قد لا تحصل على فرصة أخرى لتجربتها.

4- أخذ فكرة واسعة عن المكان المتجه إليه: المعرفة شيء أساسي في السفر، كونها تعزز تجربتك وتجعل منها أكثر إمتاعاً، فحاول أن تقرأ الكثير من كتب السفر والبحث عن معلومات تخص وجهتك لتكّون فكرة مسبقة عن عادات وتقاليد وثقافة البلد المسافر إليه.

5- الابتعاد قليلاً عن الوجهات السياحية البراقة: جرب زيارة أماكن مثل مانغوليا، وكوبا، وجورجي، وأرمينيا، وآسيا الوسطى. ستغير هذه الأماكن فكرتك عن السياحة كونها مليئة بالمساحات الطبيعية والمناظر الآخاذة.

6- استخدام وتطوير فن التصوير والتدوين الخاص بالسفر: كلنا يعلم أن التوجه الجديد الآن هو مواقع التواصل الاجتماعي، فأغلب المسافرين اليوم يوثقون رحلاتهم بالصور ويشاركوها مع الأصدقاء، لذلك تعلّم بعض الأساليب في التقاط الصور وكتابة المدونات وقم بشراء آلة تصوير متطورة، كما يمكنك الاعتماد على كاميرات التصوير في الهواتف الذكية والتي أصبحت أكثر تطورا.

7- تعلم المزيد حول الطبيعة الأم: لقد أدى الاستغلال البشري للموارد الطبيعية إلى سوء في التوازن البيئي على كوكبنا. إزالة الغابات وارتفاع مستوى المياه بسبب الاحتباس الحراري يهدد جزر مثل المالديف. لذلك، هذا العام، ابذل جهدك في فهم كوكبنا بأخذ جولات في الطبيعة مثل التنزه في غابات الأمازون وخوض الصحارى واستكشاف الجزر.

8- الإنفاق بعناية خلال السفر: اشتر بعض الهدايا التذكارية من المكان المسافر إليه بدلاً من التسوق في المولات ومراكز الفنادق، تناول طعام المطاعم المحلية بدلاً من مطاعم الفنادق، بهذه الطريقة ستساعد البلدان التي تعتمد على الميزانية السياحية كنيبال ومنغوليا، وستقلل من إنفاقك الشخصي.

9- إيقاف السياحة القائمة على الحيوانات: ابتعد عن البرامج السياحية التي تستغل الحيوانات مثل التقاط "سيلفي" مع أشبال النمر وعروض الدلافين وركوب الفيلة، فقد أدى الاستغلال التجاري لمثل هذه الأنشطة السياحية إلى مشاهد مؤلمة وإلحاق ضرر غير مسبوق في الحياة البرية في عام 2016.