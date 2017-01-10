موقع إكسبيديا يمنح فندق كونسرفاتوار لقب أفضل فندق للعام 2016

حصل فندق "كونسرفاتوار" على لقب أفضل فندق للعام 2016 ضمن فئة الفنادق التي تتميز بمعايير عالية من حيث خدمة النزلاء والتقييم الممتاز من قبل العملاء (+VIP Access hotels). وجاء اختيار الفنادق الفائزة من ضمن قائمة مختارة بعناية ضمت أكثر من 3 آلاف فندق من الفنادق ذات المعايير العالية، ويتعين على الفنادق الفائزة الحصول على أعلى تصنيفات رضى النزلاء إلى جانب احتلالها أعلى المراتب على مستوى أداء السوق لكي يتم ترشيحها للفوز بالجائزة.

وفي سياق التعليق على هذه الخطوة، قالت ياسمين برات، نائب الرئيس لعمليات التسويق في"إكسبيديا": "يفخر موقع ’إكسبيديا‘ بأن يهنئ الفائزين بلقب أفضل فندق للعام 2016 والذين يعتبرون من الفنادق الشريكة التي نجحت في التفوق على توقعات النزلاء على كافة المستويات".

وأردفت برات: "تشكل تقييمات وملاحظات النزلاء جزءاً بالغ الأهمية في الخدمات التي نقدمها. وحينما يتفوق فندق ما على مستوى التوقعات فإننا نكرّم هذا الإنجاز لتقدير الفنادق التي تضع تجربة النزلاء على أرس أولوياتها".



وسيتمكن المسافرون المنتسبون إلى "برنامج مكافآت الولاء Expedia+ من الاستمتاع بعدد من المزايا أثناء الحجز في الفنادق ذات المعايير العالية المصنفة ضمن قائمة +VIP Access Hotels والتي تشمل وجبات مجانية أو عروضاً مجانية في المنتجعات الصحية (لحاملي الشارة الفضية)، مع إمكانية إجراء ترقية مجانية للغرفة إلى جانب إتاحة تسجيل المغادرة المتأخر (لحاملي الشارة الذهبية).



ويشار إلى أنه يمكن لزوار موقع "إكسبيديا" التعرف على الفندق الحاصل على تصنيف +VIP Access Hotel من خلال الشعار الموجود بجوار قائمة الفنادق.

